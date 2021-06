EURO 2020 im ORF: Italien – Österreich live aus London

Am 26. Juni ab 16.00 Uhr sieben Stunden live in ORF 1, dazu „Das Ö3-Fußballfest“

Wien (OTS) - Es ist aus österreichischer Sicht wohl das Spiel des Jahrzehnts, wenn die Nationalmannschaft am Samstag, dem 26. Juni 2021, in London im Achtelfinale auf den EM-Favoriten Italien trifft. ORF 1 berichtet ab 16.00 Uhr live – mit der Ouvertüre Wales – Dänemark (ab 17.20). Bereits am Freitag, dem 25. Juni, stimmt um 19.05 Uhr ein „EM-Studio“ in ORF 1 mit Rainer Pariasek und Herbert Prohaska mit den aktuellen News zum ÖFB-Team und zum Gegner auf diesen ganz besonderen Fußballabend ein, der mehr als sieben Stunden dauern wird. Ö3 startet am Match-Tag „Das Ö3-Fußballfest“.

5,352 Millionen sahen Gruppenspiele der EURO in ORF 1

Das Interesse an den ORF-1-Live-Übertragungen von der EURO 2020 war bereits in der Gruppenphase enorm: Insgesamt 5,352 Millionen (weitester Seherkreis) sahen bisher die EM, das sind 71 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. 75 Prozent der männlichen und 67 Prozent der weiblichen Fans haben sich die EURO 2020 im ORF bisher nicht entgehen lassen.

Die Top-5-Reichweiten bisher:

Österreich – Ukraine (21. Juni)

1,617 Millionen Reichweite – 55/67/66 Prozent MA

Österreich – Niederlande (17. Juni)

1,543 Millionen Reichweite – 55/65/72 Prozent MA

Österreich – Nordmazedonien (13. Juni)

1,504 Millionen Reichweite – 51/63/71 Prozent MA

Frankreich – Deutschland (15. Juni)

1,213 Millionen Reichweite – 42/52/57 Prozent MA

Niederlande – Ukraine (13. Juni)

868.000 Reichweite – 27/39/50 Prozent MA

Der ORF-1-Fahrplan am Samstag, 26. Juni

16.00 Uhr: Noch 5 Stunden

16.10 Uhr: Auslosung ÖFB UNIQA Cup, 1. Runde

16.50 Uhr: „Heimspiel – Europa am Ball“

17.10 Uhr: Noch 4 Stunden

17.20 Uhr: Wales – Dänemark aus Amsterdam

Kommentator: Boris Kastner-Jirka, Studio: Alina Zellhofer, Herbert Prohaska, Helge Payer

20.15 Uhr: Italien – Österreich aus London

Kommentator: Thomas König, Kokommentator: Roman Mählich, Studio:

Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Roman Mählich

Auch das Streamingangebot auf ORF-TVthek, sport.ORF.at und ORF Fußball (Web und Apps) – von den Übertragungen der Spiele bis zu den Europameisterschafts-Magazinen – wurde intensiv genutzt: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote vom Beginn des Turniers bis inkl. Dienstag, 22. Juni, (Daten von gestern liegen noch nicht vor) österreichweit insgesamt 4,5 Mio. Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 13,8 Mio. Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 158 Mio. Minuten. Der bisher reichweitenstärkste Live-Stream dieser EM war die erste Halbzeit des Spiels Niederlande – Österreich mit einer Durchschnittsreichweite von 95.036 und ist damit auch der meistgenutzte ORF-Sport-Live-Stream seit Beginn der Online-Bewegtbild-Messung durch die AGTT.

Wer via Web oder App live mit dabei sein will, kann österreichweit alle ORF-TV-Übertragungen über die ORF-TVthek-Live-Streams mitverfolgen, die auch auf sport.ORF.at und ORF Fußball angeboten werden. Die gesamten Spiele sowie Highlights zum Nachsehen gibt es dann jeweils 24 Stunden lang als Video-on-Demand. Als spezielles Service bietet die ORF-TVthek bei ausgewählten Spielen auch Zusatz-Live-Streams mit weiteren Kameraperspektiven an, z. B. Tactical Feeds mit Stadion-Atmosphäre ohne Kommentar oder Team-A- und Team-B-Feeds (Ankommen im Stadion, Bank während des Spiels, etc.). Die Zusatz-Live-Streams sind auch via sport.ORF.at und ORF Fußball abrufbar.

Das Ö3-Fußballfest – der Countdown zum Achtelfinale

Jahrzehntelang hat Fußball-Österreich auf diesen Tag gewartet und am Samstag ist es endlich so weit! Österreich trifft im Achtelfinale im Londoner Wembley-Stadion auf Italien. Hitradio Ö3 drückt dem Nationalteam gemeinsam mit der Ö3-Gemeinde die Daumen und feiert am Samstag, dem 26. Juni, den ganzen Tag lang „Das Ö3-Fußballfest“. Zu hören gibt es die größten Fußballhymnen und die Lieblingshits aus Italien und Österreich. Und die Ö3-Hörer/innen verpassen nichts – vom Ankick bis zu einem möglichen Euro-Wunder. Den Countdown zum Achtelfinale moderieren Tina Ritschl & Benny Hörtnagl (12.00 bis 18.00 Uhr) und Jana Petrik & Philipp Bergsmann (18.00 bis 23.00 Uhr).

Hitradio Ö3 mit der Torgarantie

Die Ö3-Hörer/innen sind via Hitradio Ö3 bei allen 51 Spielen, Szenen und Toren bei der Fußball-EM live dabei. Ö3 ruft auch heuer wieder die Torgarantie aus – ganz nach dem Motto „Wenn was passiert, sofort informiert“. Die Ö3-Sportreporter Adi Niederkorn, Daniel Kulovits, Wolfgang Eichinger, Gerhard Prohaska, Daniel Teissl und Martin Lang sind vor Ort und berichten aus allen Stadien quer durch Europa. Somit verpassen die Ö3-Hörer/innen keinen Anpfiff, kein Tor und keinen Halbzeit- oder Endstand von den entscheidenden Matches.

