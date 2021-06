Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 25.6.: Wirtschaft in Zeiten der Pandemie

Wien (OTS) - Paul Sihorsch berichtet in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 25. Juni um 9.42 Uhr in Ö1 über eine Diskussionsveranstaltung zur Frage „Alternativlose Konkurs- oder exzessive Rettungspolitik?“

Corona hat unser Leben grundlegend verändert. Masken, Kurzarbeit und die Wirtschaft, die mit Lockdowns zurechtkommen musste und vielleicht noch länger zurechtkommen muss. Die Anzahl der Fragezeichen in den vergangenen rund eineinhalb Jahren ist wohl genauso schnell gestiegen, wie die Infektionszahlen während der Virus-Wellen. Fragezeichen, die die Staaten auf den Plan gerufen haben und mit Wirtschaftshilfen einspringen haben lassen. Wie soll die Politik es nun weiter anlegen? Über das Thema „Alternativlose Konkurs- oder exzessive Rettungspolitik?“ diskutiert Esther Mitterstieler im WU-Sacher-Salon mit zwei Top-Experten - Harald Badinger, Professor für Internationale Wirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien und Monika Bütler, Honorarprofessorin für Wirtschaft an der Universität St. Gallen.

