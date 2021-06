UNOS bedanken sich bei Sepp Schellhorn für seinen Einsatz für alle Unternehmer_innen

Johannes Egger: "Sepp Schellhorn hat sieben Jahre lang für die Unternehmerinnen und Unternehmer gekämpft - wir danken für diesen großartigen Einsatz."

Wien (OTS) - „Sepp Schellhorn hat sieben Jahre lang für die Unternehmerinnen und Unternehmer gekämpft, damit sie ihre Hände frei haben. Jetzt braucht er selbst beide Hände frei für seine Betriebe. Wir bedanken uns für seinen Einsatz für alle Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich“, sagt der bisherige Stellvertreter von Sepp Schellhorn bei UNOS, Johannes Egger. Schellhorn wird seine Funktion als UNOS-Bundessprecher zurücklegen und sich in den nächsten Wochen und Monaten intensiv um seine Unternehmen und vor allem seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern. „Wir freuen uns sehr, dass Sepp Schellhorn uns UNOS eng verbunden bleibt, verstehen aber vollkommen, dass jetzt die Arbeit in seinen Unternehmen für ihn oberste Priorität hat. Ich möchte mich im Namen von UNOS und allen Unternehmerinnen und Unternehmern, für die großartige Arbeit von Sepp Schellhorn in den letzten Jahren bedanken. Sepp hat sich dabei unermüdlich und wie kaum ein anderer für eine bessere Unterstützung der Unternehmen in Österreich und eine Attraktiverung des Standorts eingesetzt. Zuletzt hat er sich vor allem für die Auflösung der Kammerrücklagen eingesetzt, um den Unternehmen rasch und direkt Hilfen zukommen zu lassen, die ihnen auch zustehen. Da werden wir natürlich weiter vehement dran bleiben“, so Egger, der die Funktion des UNOS-Bundessprechers interimistisch übernimmt, bis im Herbst ein_e Nachfolger_in bestimmt wird.

