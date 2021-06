Brigittenau: Film-Vorführungen im WIFAR am 29. Juni

Bitte um Anmeldungen per E-Mail: wifar@aon.at

Wien (OTS/RK) - Am Dienstag, 29. Juni, finden im „Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung, WIFAR“ (20., Wallensteinstraße 68) zwei Film-Aufführungen statt. Die Veranstaltungen werden vom Bezirk unterstützt. Um 15 Uhr beginnt die Komödie „Manche mögen’s heiß“ (Regie: Billy Wilder, Hauptrollen: Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon). Zur amüsanten Handlung: Zwei Musiker fliehen vor der Mafia und wirken als Frauen verkleidet in einem Damen-Orchester mit. Der Film „Jesse James“ (Regie: Henry King, Hauptdarsteller: Tyrone Power, Henry Fonda) geht um 18.00 Uhr los. In dem Western wird die spannende Geschichte des Banditen Jesse James erzählt. Der Eintritt ist bei beiden Vorstellungen kostenlos. Spenden nehmen die Organisatoren gerne an. Corona-Vorgaben (3 G-Regel, u.a.) sind von den Zuseherinnen und Zusehern einzuhalten. Das WIFAR-Team ersucht um Anmeldungen: Telefon 374 53 12, E-Mail wifar@aon.at.

Allgemeine Informationen:

Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung, WIFAR: www.wifar.at/

Veranstaltungen im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse