Ö3-Verkehrsprognose: Formel 1 in der Steiermark und Wartezeiten an den Grenzen

Wien (OTS) - Dieses Wochenende können Motorsportfans die Formel 1 in Spielberg wieder hautnah erleben. Hitradio Ö3 hat die besten Anreisetipps. Und die Sommerferien in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen zwar erst nächste Woche, aber den Reiseverkehr wird man schon jetzt spüren. Vor allem an den Grenzen wird es zu Wartezeiten kommen.

Grenzwartezeiten

A1, Salzburg-Walserberg - in beiden Richtungen

A4, Nickelsdorf - bei der Ausreise nach Ungarn

A8, Suben - bei der Einreise nach Österreich

A9, Spielfeld - in beiden Richtungen

A11, Karawankentunnel - in beiden Richtungen

A12, Kufstein-Kiefersfelden - in beiden Richtungen

Wer dieses Wochenende nach Kroatien aufbricht, muss auch an den slowenisch-kroatischen Grenzen mit Staus und Wartezeiten rechnen, etwa in Gruškovje und Dragonja.

Die Formel 1 in der Steiermark

Erneut richtet die Motorsport-Welt die Augen auf Österreich: Nachdem der Red-Bull-Ring im Vorjahr mit dem historischen Formel-1-Auftakt und zwei Rennen an zwei aufeinander folgenden Wochenenden das Comeback globaler Sport-Events ermöglicht hat, freut sich Spielberg auch 2021 auf zwei Grand Prix Rennen – den Großen Preis der Steiermark am Sonntag, den 27. Juni und den Großen Preis von Österreich am Sonntag, den 4. Juli.

Anreise mit dem Auto:

Ein Verkehrsleitsystem mit Hinweisen entlang der Anfahrtswege soll die Anreise zu den jeweiligen Parkplätzen erleichtern. Abhängig von der Farbkennzeichnung des Veranstaltungs-Tickets werden die Fans bereits auf der Schnellstraße mittels LED-Beschilderung zu den richtigen Parkplätzen geleitet, die sich jeweils in Gehdistanz zur Rennstrecke befinden.

Aus Richtung Wien kommend: Abfahrt Knittelfeld West für „Green Ticket“, Abfahrt Zeltweg Ost für „Yellow & Red Ticket“ und Abfahrt Zeltweg West für „Blue Ticket“

Aus Richtung Klagenfurt kommend: Abfahrt Zeltweg West für „Blue & Red Ticket“ und Abfahrt Knittelfeld West für „Green & Yellow Ticket“

Anreise mit der Bahn:

Von Klagenfurt, Graz und Wien gibt es direkte Zugverbindungen nach Knittelfeld. Zusätzlich gibt es am Rennwochenende in regelmäßigen Abständen kostenlose Bustransfers vom Bahnhof Knittelfeld sowie vom Busbahnhof Judenburg (Postgasse) zum Veranstaltungsgelände.

Allgemeine Infos:

- Die Eintrittskarten für beide Rennwochenenden müssen online mit Registrierungs-Code, Namen, Mailadresse und Telefonnummer personalisiert werden. Nur personalisierte Tickets sind für den Zutritt zum Veranstaltungsgelände gültig.

- Außerdem ist für den Zutritt zum Gelände ein gültiger Nachweis über die Erfüllung der 3G-Regel erforderlich. Es gibt direkt an den Parkplätzen die Möglichkeit, einen kostenpflichtigen Test zu machen. Um Wartezeiten vor Ort zu vermeiden, wird empfohlen, schon mit einem gültigen Nachweis anzureisen.

- Am gesamten Veranstaltungsgelände gilt FFP2-Maskenpflicht für alle Personen ab 14 Jahren.

- Am gesamten Veranstaltungsgelände kann nur bargeldlos bezahlt werden. Es gibt keine Tageskassa für Tickets. Die F1-Fanzone ist heuer geschlossen.

Die Formel 1 im Hitradio Ö3

Hitradio Ö3 berichtet live vom Großen Preis von Österreich:

Ö3-Sportreporter Gerhard Prohaska hält die Ö3-Hörer/innen über alle Highlights und Ergebnisse auf dem Laufenden. Und Ö3 hat die Formel-1-Superfans gesucht, die an den beiden Renn-Wochenenden so einiges erleben werden – inklusive Backstage-Zugang, Paddock-Berechtigung, „Taxi Lap Tour“ und das Schwenken der schwarz-weißen Zielflagge vor Millionen von Zuschauer/innen.

Die Ö3-Verkehrsredaktion informiert kontinuierlich über aktuelle Staus und Wartezeiten und gibt die besten Ausweichtipps. Der aktuelle Verkehrseinstieg kann jederzeit über die Ö3-App nachgehört werden. Und den aktuellen Verkehrsüberblick gibt es auf der Ö3-Homepage:

https://oe3.orf.at/verkehr/ .

Rückfragen & Kontakt:

Hitradio Ö3 Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Zinkl

01 36069/19121

claudia.zinkl @ orf.at