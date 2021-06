„Bewusst gesund – Das Magazin“: Wie verlässlich sind Gesundheits-Apps?

Außerdem am 26. Juni in ORF 2: Plattform „Sportlexicon“ als Fitnessangebot für Jung und Alt und Meal Prep – moderne Tipps fürs Vorkochen

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 26. Juni 2021, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Erfolgsgeschichte – Fitnessangebot für Jung und Alt

Wie ist ein Turnunterricht in Zeiten von Homeschooling möglich? Dieser Herausforderung stellte sich das Sportlehrer-Paar Nora Steinmüller und Josef Rottensteiner und gründete die Plattform „Sportlexicon“. Mit verschiedenen Workout-Videos und Sport-Anleitungen wollen die beiden helfen, Bewegung in den Alltag zu integrieren und mit nur wenig Aufwand die Grundfitness zu steigern. Was bei ihren Schülerinnen und Schülern gut angekommen ist, hat auch Eltern und Großeltern animiert mitzumachen. Mit dem kostenlosen Angebot kann man bequem zu Hause oder in der Natur Workouts ausprobieren, ein Rad, einen Kopfstand oder Salsa-Grundschritte lernen oder in der Umgebung auf Fitness-Entdeckungsreise gehen. Gestaltung: Denise Kracher.

Wie verlässlich sind Gesundheits-Apps?

Das Angebot an digitalen Fitness- und Gesundheits-Apps ist immens groß und reicht vom angeblich perfekten Trainingsprogramm um zig Euro über Kalorienzähler, Gehirntraining, Herzfrequenzmessung bis zur Blutdruck- oder generellen Gesundheitsüberwachung. Doch wie lässt sich herausfinden, welche App die persönlichen Bedürfnisse abdeckt und ob der Anbieter seriös ist? Dazu ist Eveline Prochaska, Dozentin für Healthcare Engineering an der FH Campus in Wien, zu Gast in „Bewusst gesund“.

Neue Radiotherapie – Hoffnung bei Hirnmetastasen

Thomas Pichler erhielt vor vier Jahren eine niederschmetternde Diagnose. Ein Tumor saß in seiner linken Niere, kurze Zeit später traten Metastasen in Lunge, Knochen und Gehirn auf. Ein Jahr Lebenserwartung gaben ihm die Ärzte damals. Doch der Getränkehändler dachte keinen Moment ans Aufgeben. Nach mehreren Operationen und einer neuen Hochpräzisions-Strahlentherapie am Ordensklinkum Linz, bei der bis zu 15 Metastasen gleichzeitig im Gehirn bestrahlt werden können, ist er derzeit beschwerdefrei. Bei dieser Form der Bestrahlung können Absiedelungen im Gehirn präziser und mit höheren Dosen als bisher behandelt werden. Gestaltung: Silke Tabernik.

Schmerzmittelmissbrauch

Medikamentensucht entsteht schleichend, wenn Arzneimittel zu lange und zu hoch dosiert eingenommen werden. Auf Platz 1 der Statistik stehen Schlaf- und Beruhigungsmittel, gefolgt von Schmerzmitteln. In den USA sorgt das Schmerzmittel Fentanyl seit Jahren für Schlagzeilen. Das opiumhältige Medikament wurde über Jahrzehnte leichtfertig verschrieben und hat viele Menschen in eine Abhängigkeit geführt. Aber auch in Europa nimmt der Schmerzmittelmissbrauch zu. Wie sich eine Abhängigkeit zeigt, welche Auswirkungen sie haben kann und was man gegen diese Sucht tun kann, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Meal Prep – moderne Tipps fürs Vorkochen

In der heutigen Zeit muss vieles schnell gehen, auch das Kochen. Wer Fastfood vermeiden und auch nicht ständig nur Nudeln essen will, hat es schwer. Meal Preparation kurz meal prep heißt ein neuer Trend, den unter anderem Namen schon unsere Großeltern praktizierten. Damals nannte man es „Vorkochen“. Und wenn man weiß, wie man es macht, dann gelingt eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. „Bewusst gesund“ hat sich Tipps von Ernährungswissenschafterin und Gesundheitsköchin Andrea Fičala geholt. Gestaltung: Christian Kugler.

