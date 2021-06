Jessica Hausners „Little Joe“ und das unheimliche Geschäft mit dem Glück

ORF-2-Premiere am 27. Juni zum Auftakt des ORF-Schwerpunkts anlässlich des Österreichischen Filmpreises

Wien (OTS) - Im Wettbewerb um die Goldene Palme von Cannes 2019, Österreich-Premiere im Rahmen der Viennale’19 und großer Abräumer bei Diagonale und Österreichischem Filmpreis 2020: „Little Joe“ feiert zum Auftakt des umfangreichen ORF-Programms anlässlich der Verleihung des Österreichischen Filmpreises (8. Juli 2021) seine ORF-Premiere. Im Mittelpunkt von Jessica Hausners erstem englischsprachigen Film steht am Sonntag, dem 27. Juni, um 23.05 Uhr in ORF 2 eine leidenschaftliche Wissenschafterin, die eine neue Spezies heranzüchtet, die vielleicht doch nicht ganz so harmlos ist, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Denn mit den Nebenwirkungen von „Little Joe“ – so der Name einer genmanipulierten Pflanze, die in einem Bio-Labor eigens gezüchtet wurde, um Menschen glücklich zu machen – hat niemand gerechnet. In den Hauptrollen des vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Sci-Fi-Thrillers standen u. a. Emily Beecham, Ben Whishaw, Kerry Fox, Kit Connor und David Wilmot vor der Kamera. Für das Drehbuch zeichnet Regisseurin Jessica Hausner gemeinsam mit Géraldine Bajard verantwortlich.

Regisseurin Jessica Hausner: „Eine Parabel über das Fremde in uns selbst“

Die Grundidee hinter der Geschichte ist, dass jeder Mensch ein Geheimnis in sich trägt und verbirgt, das vom Außen niemals gänzlich erfasst werden kann, nicht einmal von dem Menschen selbst. Das Fremde in uns kommt unerwartet zum Vorschein, und macht das Gewohnte plötzlich unheimlich. Jemand den wir kennen, erscheint uns plötzlich fremd. Nähe entwickelt sich zu Distanz. Die Sehnsucht nach Einverständnis, Empathie und Symbiose mit einem anderen Menschen bleibt unerfüllt. In diesem Sinne ist ,Little Joe‘ eine Parabel über das Fremde in uns selbst. Greifbar wird diese Idee durch die Pflanze, die offenbar Menschen verändern kann. Auch wenn wir eine Verbindung für selbstverständlich und sicher gehalten haben, kann diese Entfremdung zu einem Verlust führen.“

Mehr zum Inhalt

Alice (Emily Beecham) ist alleinerziehende Mutter und leidenschaftliche Wissenschafterin im Bereich der Grünen Gentechnik. Als Pflanzenzüchterin in einer auf Zierpflanzen spezialisierten Firma entwickelt sie eine neue Spezies, die nicht nur besonders schön ist, sondern auch besonders gut riecht. Wenn man die Pflanze aufmerksam pflegt, warm hält und zu ihr spricht, entwickelt sie einen therapeutischen Effekt: Die Blume macht glücklich. Unerlaubterweise bringt Alice eine der Blumen als Geschenk für ihren Teenager-Sohn Joe (Kit Connor) mit nach Hause. Sie nennen die Pflanze „Little Joe“ – aber indem die Blume wächst und gedeiht, wächst ebenso Alices Verdacht, dass diese von ihr geschaffene purpurrote Blume nicht so harmlos ist, wie ihr Spitzname vermuten lässt.

Mehr zum umfangreichen ORF-Programm zum Österreichischen Filmpreis 2021 ist online unter presse.ORF.at abrufbar.

Auf Flimmit (www.flimmit.at) finden sich weitere preisgekrönte Jessica-Hausner-Filme zum Streamen, darunter u. a. „Hotel“, „Lourdes“ und „Amour Fou“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at