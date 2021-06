NEOS Wien/Bakos/Arapovic: „Kinder an die Macht!“

Das wienweite Kinder- und Jugendparlament sowie 1 Million Euro ermöglichen echte Partizipation der Jungen.

Wien (OTS) - Eine funktionierende Demokratie braucht Menschen, die mitreden und mitgestalten wollen. Das Fundament dafür wird idealerweise bereits bei den Kindern und Jugendlichen gelegt. Gerade diese Altersgruppe hat aber oft das Gefühl, von der Politik nicht ausreichend beachtet und gehört zu werden. Das soll sich ab Herbst 2021 ändern: Mit dem wienweiten Kinder- und Jugendparlament setzt die Rot-Pinke Fortschrittskoalition ganz auf Partizipation, indem Schülerinnen und Schüler aktiv an politischen Prozessen teilhaben und ihren Lebensraum mitgestalten können: „Wir stellen die nächste Generation in den Mittelpunkt unserer Politik, denn Wien soll zur kinder- und jugendfreundlichsten Stadt der Welt werden! Mit dem wienweiten Kinder- und Jugendparlament ermutigen wir Kinder und Jugendliche, ihr eigenes Sprachrohr im politischen Diskurs zu werden und selbst aktiv mitzugestalten. Das ist echte Mitbestimmung!“, freut sich NEOS Wien Jugendsprecherin Dolores Bakos.

Damit genug Raum und finanzielle Mittel vorhanden sind, um die im Rahmen des Kinder- und Jugendparlaments erarbeiteten Ideen in die Realität umzusetzen, investiert die Stadt Wien 1 Million Euro in Form der partizipativen Kinder- und Jugendmillion. „Am Ende stehen sichtbare Projekte, von denen Kinder und Jugendliche und am Ende auch alle Wienerinnen und Wiener profitieren“, so Bakos.

Inklusion statt Ausgrenzung

NEOS Wien Abgeordnete Selma Arapovic betont in ihrer Rede im heutigen Wiener Landtag, wie wichtig es ist, möglichst allen in Wien lebenden Menschen Demokratieerfahrung und Teilhabe an ihrer Stadt zu ermöglichen: „29,5 Prozent der Wiener Gesamtbevölkerung dürfen aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft nicht an Wahlen teilnehmen. Unter den 16-19-jährigen Jugendlichen liegt der Anteil sogar bei 30,7 Prozent! Besonders Kinder und Jugendliche ethischer Minderheiten oder anderer ausgegrenzter Gruppen stehen vor großen Hindernissen, wenn es um die Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen geht. Das Kinder- und Jugendparlament soll hier eine Brücke schlagen, indem ausnahmslos alle jungen Menschen in Wien die Möglichkeit haben, in diesem Rahmen Demokratieerfahrung zu sammeln und ihre Stadt, ihren Lebensmittelpunkt, mitzugestalten.“

