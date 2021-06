Millionärin verschenkt Erbe, Frauenfußballerinnen und Geschlechtsumwandlung in „Fannys Friday“ am 25. Juni

Anschließend: „Fannys Friday Doku: Wie geht das: Spurlos verschwinden“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 25. Juni 2021, geht „Fannys Friday“ um 15.40 Uhr in ORF 1 folgenden Fragen auf den Grund: Warum will eine Millionärin ihr Geld verschenken? Frauenfußballerinnen – Wie sieht der Alltag für angehende Profifußballerinnen aus? Geschlechtsumwandlung – Wie hart ist der Weg aus dem falschen Körper? Außerdem: Wie leicht lassen sich Tattoos entfernen und Mikrobiologe Martin Moder erklärt, wie es sein kann, dass Menschen sich an Dinge erinnern, die sie nie erlebt haben. Die anschließende „Fannys Friday Doku“ beschäftigt sich mit dem Thema: „Wie geht das: Spurlos verschwinden“. Danach stattet „Das Waisenhaus für wilde Tiere“ (16.35 Uhr) der weitläufigen Tierrettungsstation „Harnas“ am Rande der Kalahari-Wüste einen Besuch ab. Eine neue Ausgabe von „Die Superkräfte der Tiere“ (17.05 Uhr) zeigt, wie sich der Karnevalstintenfisch verwandeln kann. Abschließend verblüfft „Ausgetrickst“ (17.35 Uhr) Jung und Alt mit einer magischen neuen Ausgabe.

„Fannys Friday“ – Das Magazin (15.40 Uhr)

Millionärin verschenkt Erbe: Millionenerbin Marlene Engelhorn tritt für mehr Gerechtigkeit ein und erklärt, warum sie das Geld auf keinen Fall behalten will.

Frauenfußballerinnen – Training statt Partyleben: Die 16-jährige Maggy lebt für den Sport und will Profifußballerin werden. Für das Ziel, eines Tages Spielerin im österreichischen Frauennationalteam zu sein, nimmt sie die strenge Ausbildung und das Leben im Internat in Kauf.

Geschlechtsumwandlung -– Ich will kein Mädchen mehr sein: Wie hart ist der Weg aus dem falschen Körper – mit 14?

Tattoo-Entfernung: Lassen sich Tattoos wieder entfernen, und wie funktionieren das?

Und Mikrobiologe Martin Moder geht dem Phänomen „False Memory“ auf den Grund: Mit Knetmasse, Büchern und Computern erklärt Martin Moder, wie falsche Erinnerungen entstehen und wie unser Gehirn ausgetrickst werden kann.

„Fannys Friday Doku: Wie geht das: Spurlos verschwinden“ (16.10 Uhr)

Das alte Leben hinter sich lassen, auf Nimmerwiedersehen verschwinden, einfach untertauchen, so wie Jan Marsalek. Seit dem Zusammenbruch der Wirecard AG vor einem Jahr ist das ehemalige Vorstandmitglied zur Fahndung ausgeschrieben. Er gilt als Drahtzieher hinter dem Milliardenbetrug. So wie Jan Marsalek sind auch 1,9 Milliarden Euro spurlos verschwunden. „Er ist der Bill Gates unter den Verbrechern“ – „He's like the Bill Gates of crime“, sagt Frank Ahearn, einer der bekanntesten amerikanischen Profiler. Er hat früher Prominente aufgespürt, darunter auch Monica Lewinsky, die nach ihrer Affäre mit US-Präsident Bill Clinton untergetaucht war. Dann hat Frank Ahearn die Seiten gewechselt und bietet heute Menschen an, ihnen beim Untertauchen zu helfen – gegen gute Bezahlung, versteht sich. Diese Folge von „Wie geht das?“ zeigt den Versuch, mit der professionellen Hilfe des amerikanischen Profilers unterzutauchen. „Es ist eine Kunst, unterzutauchen“ bezeichnet Frank Ahearn die Fähigkeit sich unerkannt eine völlig neue Identität aufzubauen. Ist es in einer digitalisierten und total vernetzten Welt überhaupt möglich, spurlos zu verschwinden? Ein Geheimnis des Erfolges – so Frank Ahearn – besteht darin, so viele falsche Fährten zu legen wie möglich. Eine Dokumentation von Fred Lindner.

„Das Waisenhaus für wilde Tiere“, „Die Superkräfte der Tiere“ und „Ausgetrickst“

Auch nach der „Fannys Friday Doku“ geht das Programm für das junge Publikum weiter. Um 16.35 Uhr stattet „Das Waisenhaus für wilde Tiere“ der weitläufigen Tierrettungsstation „Harnas“ am Rande der Kalahari-Wüste einen Besuch ab. Um 17.05 Uhr zeigt „Die Superkräfte der Tiere“ in „Unsichtbar und rattenscharf“, in welche Formen und Tiere sich der Karnevalstintenfisch verwandeln kann und wie Schleiereulen den Schall verstärken. Anschließend folgt eine neue Ausgabe von „Ausgetrickst“ (17.35 Uhr) mit YouTube-Star und Zauberkünstler Eric Leclerc. Darin sorgt ein größer werdender Burger für Aufsehen. Auch in dieser Staffel der originellen und witzigen Sendung ist Andi Knoll im Deutschen wie gewohnt als Eric zu hören.

