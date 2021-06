Arnoldner/Zierfuß: Klares Nein der VP zu Budgetkürzungen an unseren Schulen

Volkspartei kämpft dafür, dass alle unsere Kinder Gewinner sind.

Wien (OTS) - „Es kann nicht sein, dass die rot-pinke Stadtregierung bei der Bildung unserer Kinder spart. Trotz aller Ankündigungen setzt man jetzt bei unseren städtischen Schulen den Sparstift an. Wir werden alles dagegen tun, dass die Stadt auf der einen Seite Millionen Euro für Projekte ausgibt, die für die Wienerinnen und Wiener entbehrlich sind und zeitgleich Kürzungen auf dem Rücken von Kindern und Pädagogen durchsetzt. Umso zynischer ist es, dass Stadtrat Wiederkehr von „gleich vielen Gewinnern wie Verlierern spricht“. Wir als Volkspartei wollen keine Stadtregierung, die unsere Kinder zu Verlierern macht. Ein gutes Bildungssystem macht alle Kinder zu Gewinnern,“ so Bernadette Arnoldner, Stadträtin und Landesgeschäftsführerin der Neuen Volkspartei Wien.

Damit reagiert die Neue Volkspartei Wien auf die jüngst bekanntgewordenen Pläne der rot-pinken Stadtregierung, Budgetkürzungen an 100 Schulen vorzunehmen. Während also die Bundesregierung alles dafür tut, um unsere Kinder nach dieser schweren Zeit zu unterstützen, wie durch die historische Digitalisierungsoffensive, legt die Stadt Wien unseren Schülerinnen und Schülern Steine in den Weg.

„Unter dem Deckmantel der Transparenz verbirgt die Stadtregierung offenkundig massive Kürzungen für fast alle Schulen. Dass gerade die ehemalig selbsterklärte Bildungspartei NEOS hier den Rotstift ansetzt, enttäuscht die Betroffenen ganz besonders,“ so Harald Zierfuß, Bildungssprecher der Neuen Volkspartei Wien.

