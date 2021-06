ORF-Premiere für „Nord bei Nordwest – Gold!“ am 25. Juni in ORF 2

Auftakt zu acht neuen Folgen der beliebten Küstenkrimi-Reihe mit Hinnerk Schönemann und Henny Reents

Wien (OTS) - Nordisches Flair bringen neue Folgen der beliebten Krimi-Reihe „Nord bei Nordwest“ in das Programm von ORF 2, wenn Hinnerk Schönemann in der Rolle des ehemaligen Großstadtpolizisten und nunmehrigen Tierarzt Hauke Jakobs und Henny Reents als Polizistin Lona Vogt in acht neuen Fällen wieder am Ostseestrand ermitteln. Beim Auftakt am Freitag, dem 25. Juni 2021, um 20.15 Uhr in ORF 2 werden die beiden in der ORF-Premiere von „Gold!“ gleich vor besondere Herausforderungen gestellt: Ein ermordeter Makler löst im bodenständigen Schwanitz einen wahren Run auf Metalldetektoren aus. Denn an den Kleidern des Toten wird Goldstaub gefunden und nun will sich keiner im Ort die Chance entgehen lassen, in den Dünen selbst ein paar Goldsteinchen zu finden. Plötzlich zeigt sich, was die Gier mit ihren Mitmenschen anstellt. Neben Hinnerk Schönemann, Henny Reents und Marleen Lohse sind in weiteren Rollen u. a. Cem Ali Gültekin, Cornelia Dörr, Christoph Tomanek, Maximilian Mundt und Patrick Mölleken zu sehen. Regie führte Christian Theede nach einem Drehbuch des dreifachen Grimme-Preisträgers Holger Karsten Schmidt.

Mehr zum Inhalt der Auftaktfolge „Gold!“:

Auch Schwanitz hat schon einmal goldene Zeiten erlebt. Im 18. Jahrhundert wurde dort mit einigem Erfolg nach dem schimmernden Edelmetall geschürft. Als Immobilienmakler Sönke Keller ermordet wird und sich Goldstaub an seiner Kleidung befindet, spricht sich das schnell in der Ortschaft herum. Ein wahrer Goldrausch setzt ein in Schwanitz. Die Gier nach schnellem Geld prägt auch die Ermittlungen von Lona Vogt (Henny Reents) und Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann), ehe der Fall durch eine entlaufene Hündin eine überraschende Wendung nimmt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at