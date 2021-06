Gigasport tritt SPORT 2000 Profi Konzepten bei

Wien (OTS) - SPORT 2000 verzeichnet in den letzten Jahren mit der Fokussierung auf Profi Konzepte große Erfolge. Jeder zweite SPORT 2000 Händler hat bereits mindestens eines der Profi Konzepte in den Bereichen Running, Bike, Teamsport, Ski oder Berg erfolgreich umgesetzt. Nun schließt sich Gigasport dem Qualitätskonzept an und implementiert in allen Filialen die Profi Angebote in den Bereichen Berg, Ski, Bike und Running und bietet in 5 ausgewählten Stores Teamsport Fokussierungen an. „ Bereits seit Jänner 2013 bündeln SPORT 2000 und Gigasport ihre Kräfte und profitieren von der gemeinsamen Zusammenarbeit. Die aktuelle Entscheidung für die Profi Konzepte bringt klar zum Ausdruck, dass SPORT 2000 und Gigasport die gleichen Ziele und konsequent eine Qualitätsstrategie verfolgen “, freut sich Dr. Holger Schwarting, Vorstand von SPORT 2000 Österreich, dass Gigasport mit allen Filialen an den Profi Konzepten teilnimmt. Um die hohe Beratungskompetenz der Berg, Bike, Running, Teamsport und Ski Profis zu gewährleisten, ist eine kontinuierliche Fortbildung grundlegend. Mit dem Angebot der SPORT 2000 Akademie bleiben die Gigasport und SPORT 2000 Profi Händler in ihrem Segment immer führend.



