Neue Walk-In-Stelle im Wiener Rathaus

Bis Herbst Handysignatur in der Volkshalle: ohne Termine und lange Öffnungszeiten

Wien (OTS/RK) - Mit 24. Juni wird das Wiener Rathaus um eine „Servicestelle“ reicher: Ein rund 30-köpfiges Team des Stadtservice Wien (Gruppe Sofortmaßnahmen und Stadtservice – Walter Hillerer) wird täglich von 07:30-17:00, ohne Terminvergabe in der Volkshalle des Wiener Rathauses für Handysignaturen bis Herbst zur Verfügung stehen.

Damit soll der bevorstehende Ansturm auf die Handysignaturen ein wenig abgefedert werden - nebst vielen behördlichen Anträgen ist mit einer Handysignatur auch der Zugriff auf den Grünen Pass möglich.

Sollte der Andrang größer als gedacht sein, könnte der Walk-In auch – ähnlich wie bei den Bezirksämtern – extra Samstage anbieten.

Aktueller Stand Reisepässe

Mit der neuen Servicestelle im Wiener Rathaus sollen vor allem die Bezirksämter entlastet werden. Wie bereits berichtet, sind heuer rund 200.000 Reisepässe in Wien zu erneuern. Darauf haben die Wiener Bezirksämter mit zusätzlichen Terminen, längeren Öffnungszeiten an Dienstagen und zwei „Pass-Samstagen“ im Juni reagiert. Die rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Melde-, Pass- und Fundservicestellen der Bezirksämter werden aller Voraussicht mit Ende Juni aufgrund der zusätzlichen Maßnahmen 75.000 Reisepässe erneuert haben. Stand Ende Mai waren es knapp 51.000.

Zwei weitere Pass-Samstage im Juli

Auch in den Reisemonaten Juli und August 2021 gibt es eine erhöhte Nachfrage an Passterminen. Daher werden die Bezirksämter am 3.7.2021 und am 17.7.2021 von 08:00 – 14:00 als Pass-Samstage geöffnet haben. Die erweiterte Öffnungszeit an allen Dienstagen bis 17:30 wird bis Ende Juli ausgedehnt. Durch diese Maßnahmen wäre im Juli ein ähnlich hohes Passterminangebot wie im Juni möglich, sodass mit Ende Juli 2021 eine Gesamterledigung von bereits fast 100.000 Reisedokumenten prognostizierbar ist. Das wäre die Hälfte aller Passerledigungen, die für das Jahr 2021 anfallen.

Online-Terminreservierung Passservice

https://www.wien.gv.at/passtermin/internet/Startseite.aspx

Allgemeine Infos der Bezirksämter:

https://www.wien.gv.at/mba/mba.html

Personelle Verstärkung der Bezirksämter durch Sofortmaßnahmen-MitarbeiterInnen und Call-Center-Support

Callcenter Unterstützung: Rund 1.000 Anrufe fallen pro Tag von den Magistratischen Bezirksämtern in die Vermittlung des Stadtservice – Wien Telefon wegen Leitungsüberlastungen ab. Daher wird ab sofort ein eigenes Call-Center-Team 5 Tage die Woche für Fragen zum Reisepass, Meldewesen, Parkpickerl und Co zur Verfügung stehen.



Callcenter mit 16 MitarbeiterInnen

Rund 1.500 Anrufe und Auskünfte/ Tag

Erreichbarkeit von 07:30 – 17:00 Uhr; MO-FR

Informationen zum Reisepass, Meldewesen, Parkpickerl, …

Mit einer zusätzlichen personellen Rochade aus der Gruppe Sofortmaßnahmen werden 24 MitarbeiterInnen die Bezirksämter bis zum Herbst im Bereich Meldebestätigungen, Parkpickerl, Lebensbestätigungen, Religionsaustritten und allgemeinen Anfragen unterstützen.

Angesichts der beginnenden Sommerferien erneuern die Wiener Bezirksämter folgende Bitte und Hinweis an die Wiener Bevölkerung:

Reisen: Rechtzeitig auf der Internetseite des Außenministeriums informieren, welche Passmodalitäten benötigt werden und Pass kontrollieren. In vielen Ländern im Europäischen Raum ist Reisen mit einem abgelaufenen Pass möglich – wenn Pässe erst im September oder Oktober auslaufen, bitte im letzten Jahresquartal die Reisepass-Erneuerung beantragen – bis dahin sollte sich die Situation wieder etwas entspannt haben. Aktuelle Reiseinformationen: https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/laender/

Alle Termine in den Bezirksämtern sind vorab entweder online oder telefonisch zu vereinbaren. In allen Ämtern, Serviceeinrichtungen und ausgelagerten Einheiten der Stadt Wien gilt FFP2-Maskenpflicht. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Paul Weis

Pressesprecher des Bürgermeisters der Stadt Wien

Tel: + 43 1 4000 81846

Email: paul.weis @ wien.gv.at



Andrea Leitner

Pressesprecherin des Magistratsdirektors der Stadt Wien

Tel.: +43 1 4000 82552

Email: andrea.leitner @ wien.gv.at



Gregor Jank

Öffentlichkeitsarbeit Gruppe Sofortmaßnahmen

Tel.: + 43 1 4000 75202

Email: gregor.jank @ wien.gv.at



Oliver Birbaumer:

Öffentlichkeitsarbeit Bezirksämter

Tel.: +43 1 4000 20211

Email: oliver.birbaumer @ wien.gv.at