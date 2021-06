fwp berät Kooperation zwischen SORAVIA und Volksbank IMMO-CONTRACT Gruppe

Wien (OTS) - Fellner Wratzfeld & Partner (fwp) hat bei der Begründung der Kooperation und der Übernahme der IMMO-CONTRACT Gesellschaften von den Volksbanken durch SORAVIA beraten.

Die Beratungstätigkeit fällt in die Kernkompetenz von fwp. Es handelt sich um eine bankrechtliche Corporate/M&A-Transaktion, bei der eine Reihe von aufsichtsrechtlichen Aspekten und Fragen im Zusammenhang mit Geldwäsche zu prüfen waren. SORAVIA, die zu den führenden Immobilienkonzernen in Österreich und Deutschland zählt, vertraut dabei auf die Hochspezialisierung des Teams rund um fwp Partner Markus Fellner. Ziel des Zusammenschlusses ist die Nutzung von Synergien, um die IMMO-CONTRACT Gesellschaften gemeinsam mit SORAVIA in ein Immobiliennetzwerk zu integrieren, von dessen Services auch die Kunden des Volksbanken-Verbundes profitieren können.

Das Closing erfolgte am 21. Juni 2021.

„Herzliche Gratulation an SORAVIA und die Volksbanken zu dieser strategischen Partnerschaft. Wir freuen uns, unsere langjährige Expertise bei der Begleitung von Immobilientransaktionen dieser Größenordnung erfolgreich eingebracht zu haben“, erklärt fwp Partner Markus Fellner.

„Ein großes Dankeschön an Markus Fellner und sein einzigartiges Team für die grandiose Beratung und die exzellente Zusammenarbeit, die sich von Beginn an durch Kompetenz, Schnelligkeit und Zielorientiertheit auszeichnete“, betont Sascha Haimovici, Geschäftsführer der an diesem Kauf involvierten SORAVIA-Tochter IVV Immobilien Verkauf und Vermietungs GmbH, und freut sich, auch weiterhin auf die ausgezeichnete Kompetenz von fwp setzen zu können.

Das fwp Kernteam umfasste Markus Fellner (Corporate/M&A, Bankrecht), Roswitha Seekirchner (Corporate/M&A), Lukas Flener (Kartellrecht), Peter Stiegler (Corporate/M&A), Roman Schlemaier (Corporate/M&A), Tim Pasternak (Corporate/M&A) und Martin Navara (Corporate/M&A), die neuerlich ihre umfassende Expertise bei Corporate/M&A-Deals unter Beweis gestellt haben.

SORAVIA ist eine langjährige Mandantin von fwp.

