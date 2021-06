EANS-News: Bank für Tirol und Vorarlberg AG / Stimmrechtsmitteilung

Innsbruck - Gemäß § 135 Abs 2 BörseG gibt die Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft ("BTV") bekannt, dass ihr die UniCredit S.p.A. am 22.06.2021 gemäß §§ 130 bis 134 BörseG Folgendes mitgeteilt hat:

1. Emittent: Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft

2. Grund der Mitteilung: Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte

3. Meldepflichtige Person Name: UniCredit S.p.A., Sitz: Milano, Staat: Italy 4. Namen der Aktionäre:

5. Datum der Schwellenberührung: 19.6.2021

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | |Prozentanteile| Stimmrechte, | | | | | der | die die | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) | Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 47,38 % | 0,00 % | 47,38 % | 34 031 250 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 46,85 % | | 46,85 % | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________| | |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____| |AT0000625504|_______________|_____16_125_554|_______________|________47,38_%| |_Subsumme_A_|__________16_125_554___________|____________47,38_%____________|

______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil | | Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte| |______________|_______________|______________|_____können_____|_______________| |______________|_______________|______________|________________|_______________| |______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|

______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_| | Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der | |___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_| |___________|____________|______________|____________|___________|_____________| |___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

0 Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/ juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

X Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene | Total | |Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | von | | | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige |beiden | | | | | (%) |Instrumente| (%) | |_______|________________________|____________|___________|____(%)____|________| |___1___|UniCredit_S.p.A.________|____________|___________|___________|________| | 2 |UniCredit Bank Austria | 1 | 9,85 %| | 9,85 %| |_______|AG______________________|____________|___________|___________|________| |___3___|CABET-Holding-GmbH______|_____2______|___________|___________|________| | |CABO | | | | | | 4 |Beteiligungsgesellschaft| 3 | 37,53 %| | 37,53 %| |_______|m.b.H.__________________|____________|___________|___________|________| |_______|________________________|____________|___________|___________|________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: 16.6.2021

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:

The reason for the notification according to §§130/133 Stock Exchange Act is a change in voting rights as a result of the conversion of preferred shares into ordinary shares of Bank für Tirol und Vorarlberg AG, which result in a change of voting rights held by CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. below the threshold of 40%. This proportion of voting rights of CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. decreases from 40,51% to 37,53%. Further the proportion of voting rights of UniCredit Bank Austria-Group increases from 46,85% to 47,38% as a result of this conversion.

Note: in the present case it is not a share transfer but a share conversion only

