Heide: Europas Regionen bekommen milliardenschwere Unterstützung!

Europaparlament gibt grünes Licht für die neue europäische Regionalpolitik

Diese Woche steht die finale Abstimmung über die Ausrichtung der EU-Regionalpolitik für die kommenden Jahre sowie den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Kohäsionsfonds und das Programm Interreg an. SPÖ-EU-Abgeordneter Hannes Heide sieht darin ein „starkes Signal für eine gute Zukunft in unseren Regionen."

„Die europäische Regionalpolitik macht die EU direkt in den Gemeinden spürbar. Die Gelder kommen jenen Projekten zugute, die Europa sozialer, nachhaltiger und innovativer machen“, betont Heide. Für Österreich stehen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 537 Millionen Euro und aus dem Programm Interreg für grenzübergreifende Initiativen 216 Millionen Euro zur Verfügung.

"Diese EU-Gelder sind keine reine Industrieförderung, sondern frisches Geld für Projekte in den Regionen. Das sind wichtige Investitionen in Arbeitsplätze, Lebensqualität und Wirtschaftswachstum direkt vor Ort, wo die Menschen leben. Im Mittelpunkt stehen dabei eine nachhaltige und soziale Infrastruktur in allen Facetten sowie der Klimaschutz. Das gilt für Kultur- und Tourismusprojekte, nachhaltigen Wohnbau, öffentlichen Verkehr oder auch Integrationsmaßnahmen. Über die Förderung von Projekten wird nicht in Brüssel entschieden, sondern auf Landesebene. Die EU gibt nur die Rahmenbedingungen vor“, schließt Heide. (Schluss) ls

