Vortrag „Freunde-Exkursionen“ im Bezirksmuseum 13

Wien (OTS/RK) - Die „Gesellschaft der Freunde des Technischen Museums Wien“ lädt zu einem kurzweiligen Lichtbildervortrag ein: Am Dienstag, 29. Juni, redet Ernst Krause ab 18.00 Uhr im Saal des Bezirksmuseums Hietzing (13., Am Platz 2) über bisherige Reisen der Mitglieder der Gesellschaft und umrahmt seinen Bericht mit Bildmaterial. Der Titel dieser Veranstaltung lautet „Rückblicke auf Freunde-Exkursionen“ und der Vortragende erinnert beispielsweise an eine Tour nach Triest. Im Anschluss an die Ausführungen beantwortet der Referent gerne Fragen über die vielfältigen Aktivitäten der Gesellschaft. Etwa 1 Stunde dauert das Beisammensein. Die Organisatoren erbitten „Eintrittsspenden“ der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (pro Person: 5 Euro). Das Publikum muss Corona-Vorschriften (3 G-Regel, FFP2-Maske, Abstand, Registrierung, etc.) beachten und überdies sind Anmeldungen zu dem Abend erwünscht: Telefon 0664/202 37 78 (Sekretariat: Irene Zirbs) bzw. E-Mail i.zirbs@aon.at.

Informationen über das Bezirksmuseum Hietzing erhalten Interessierte von dem auf ehrenamtlicher Basis wirkenden Leiter, Ewald Königstein, unter der Telefonnummer 877 76 88 (Samstag/Mittwoch: Nachmittag). Weiters kann man den Bezirkshistoriker via E-Mail kontaktieren: bm1130@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

