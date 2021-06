Kühberger: Bund setzt bei Lebensmitteln auf heimische Qualität!

Starkes Zeichen für Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung!

Wien (OTS/ÖVP-PK) - In Österreich essen täglich rund 1,8 Millionen Menschen in Kantinen. Ungefähr 450.000 davon in öffentlichen Einrichtungen. Für sie wird der Bund in Zukunft verstärkt auf heimische Lebensmittel setzen. „Die gestern im Ministerrat beschlossene Maßnahme ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Einerseits für die heimischen Landwirte, da sich dadurch neue Absatzmärkte ergeben. Andererseits aber auch für alle Menschen, die in Kantinen des Bundes essen. Sie werden in Zukunft die besten Lebensmittel auf ihren Tellern haben, nämlich solche, die von unseren Bäuerinnen und Bauern produziert werden,“ zeigt der ÖVP-Abgeordnete und Landwirt Andreas Kühberger die positiven Seiten für alle Beteiligten auf.

Auch der wirtschaftliche Faktor sei nicht zu unterschätzen. Neben der Landwirtschaft gilt das auch für die vielen vor- und nachgelagerten Bereiche. So würden zusätzlich 3.100 Arbeitsplätze geschaffen und eine zusätzliche Wertschöpfung von 140 Millionen Euro generiert, wenn in Österreich nur um ein Prozent mehr heimische Lebensmittel gekauft würden.

„Der von Ministerin Köstinger ins Leben gerufene Aktionsplan nationale Beschaffung hat somit auch einen positiven Effekt auf den Arbeitsmarkt. Daher ist es umso wichtiger, das Ziel einer 100-prozentigen regionalen Beschaffung von Lebensmitteln in Bundeskantinen zu erreichen. Der Beschluss des Ministerrates ist auch ein starkes Signal in diese Richtung,“ hebt der obersteirische Abgeordnete die Bedeutung der Maßnahme für den österreichischen Arbeitsmarkt hervor.

Ein weiterer positiver Aspekt des Aktionsplans betrifft die Nachhaltigkeit. Österreichische Lebensmittel haben bei den Transportwegen, aber auch bei den Produktionsstandards einen klaren Vorteil gegenüber im Ausland hergestellten Produkten. Das gilt einerseits für den Klimaschutz, andererseits aber auch für die Haltungs- und Produktionsbedingungen.

„Jetzt sind auch wir als Konsument/innen gefordert, dem Beispiel der öffentlichen Hand zu folgen. Sowohl im Lebensmittelgeschäft als auch beim Bauernladen kann jede/r von uns einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten, wenn wir zu heimischen Lebensmitteln greifen,“ weist Kühberger abschließend auf die Verantwortung der Konsument/innen beim Klima- und Umweltschutz hin.

