Happy Birthday! 75 Jahre Globus und dpa-infografik (FOTO)

Berlin (ots) - Früher handgezeichnet und schwarz-weiß, heute digital und bunt: In den 75 Jahren ihres Bestehens haben sich die Globusgrafiken technisch und optisch stark verändert. Doch eines blieb: Die Infografiken für den Bildungsmarkt, die Lehrkräfte im Unterricht einsetzen oder sich in Schulbüchern finden, reduzieren komplexe Themen und Daten noch immer in leicht verständliche Optik-Häppchen.

Am 27. Juni feiern die Globus-Grafiken nun ihr 75. Jubiläum! Gegründet wurde Globus am 27. Juni 1946 in Hannover vom Journalisten Bernhard Huttner. Seit 1988 gehört die Firma zur dpa-infografik, die damit ebenfalls Geburtstag feiert.

"Die Corona-Pandemie hat deutlich gezeigt: Infografiken bieten Lesern Orientierung in einer Welt, in der sich vieles um Daten und deren Visualisierung dreht", sagt infografik-Geschäftsführer Frank Rumpf. "Auch bei Fußball-Ereignissen wie der Europameisterschaft stehen Grafiken im Fokus." Hohe mediale Aufmerksamkeit bekam zum Beispiel im Jahr 2018 eine dpa-Grafik zur WM. Sie erklärte Fußball-Fans, wann es Deutschland ins Achtelfinale schafft und wann nicht. Nutzwert und Ästhetik sind dabei für alle infografik-Produkte wichtige Prinzipien - egal ob es um Illustrationen von Verbraucherthemen für den dpa-Themendienst geht, Grafiken für die Kindernachrichten oder Globusgrafiken.

Die dpa-infografik GmbH in Berlin ist eine 100-prozentige Tochter der dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH und die größte Infografik-Agentur im deutschsprachigen Raum. Sie bestimmt seit 75 Jahren den Markt für grafisch aufbereitete Informationen: Karten, Schaubilder, Infografiken und Charts. Zudem verleiht sie einmal jährlich mit einer Jury den begehrten infografik-award: Er zeichnet Grafikerinnen und Grafiker, Designerinnen und Designer sowie Journalistinnen und Journalisten aus, deren Arbeiten grafisch und inhaltlich überzeugen.

