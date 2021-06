CrewDating mit ATRACT – 20 Tourismusbetriebe gehen neue Wege bei der Mitarbeitersuche

ATRACT sucht und vermittelt passende Mitarbeiter aus dem EU-Raum an österreichische Hotels. Die Bewerber werden vorab speziell trainiert und auf den Arbeitsplatz vorbereitet.

Mils (OTS) - „Wir bringen die richtigen Mitarbeiter mit den richtigen Fähigkeiten und Fertigkeiten zum richtigen Arbeitsplatz. Die Erfolgsquote bei der Vermittlung liegt bei 90%.“ , erklärt Mag.a Karin Lindner, Vorstand und Gründungsmitglied von ATRACT. ATRACT, eine Genossenschaft von 20 Tourismusbetrieben, wirbt über seine Crewscouts und Kooperationen mit u.a. Tourismusschulen und Arbeitsämter um qualifizierte Mitarbeiter aus ganz Europa. Jeder potentielle Mitarbeiter, der sich als Crew Member qualifiziert, erhält bereits im Heimatland erste ATRACT-Trainings wie z.B. Deutschkurse. ATRACT wählt nur Mitarbeiter aus, die zuverlässig sind und über eine langjährige Erfahrung mit und ohne Tourismusausbildung verfügen, sowie Quereinsteiger für Hilfskräfte, welche auch häufig Fachausbildungen wie z.B. Lehrabschlüsse anstreben. Sobald die Crew Members aus den Bereichen Rezeption, Restaurant, Zimmer, Wellness oder Marketing in Österreich eintreffen, steht das einwöchige ATRACT-TRAININGSCAMP auf dem Programm. Die Mitarbeiter werden hier von geprüften Trainern und Coaches in fachlichen, sprachlichen, persönlichen sowie landesspezifischen Fertigkeiten geschult, damit ein guter Start im Job gelingt.

„Crew Dating statt Speed Dating”

Um von Beginn an eine gute und langfristige Arbeitsbeziehung zwischen Betrieb und Crew-Member zu ermöglichen, hat ATRACT ein ausgeklügeltes Matching-System entwickelt. Crew Members vergleichen ihre Bewerbungs- und Qualifikationsprofile mit den Ansprüchen und Möglichkeiten des Betriebs. Nach einem ersten, von ATRACT moderierten Online-Termin findet der erste direkte Kontakt zwischen Crew Member und Betrieb statt. Es folgen anschließend ein Job-Interview und die Erstellung des Dienstvertrags.

Über ATRACT

ATRACT ist eine Gemeinschaft von 20 Hoteliers und Gastronomen, die innovativ an der Lösung des eklatanten Mitarbeitermangels arbeitet und verfügt über einen Pool an Tourismus-Mitarbeitern aus ganz Europa. Diese sogenannten Crew Members durchlaufen Schulungen zur Vorbereitung für die Arbeit in Österreich. Qualifizieren müssen sich bei ATRACT auch die Arbeitgeber, in dem Fall Hotels und Gastronomiebetriebe, hinsichtlich einer wertschätzenden Unternehmenskultur und erhalten Schulungen zu Themen wie Onboarding oder der Umgang mit multikulturellen Teams. Oberstes Ziel sind nachhaltige und langfristige Arbeitsbeziehungen. Mag. Lindner dazu: „Das Thema Arbeit sowie das Recruiting haben sich sehr verändert: Zielgruppe sind heute nicht mehr allein Gäste oder Kunden. Die neue Zielgruppe sind heute auch zuverlässige und loyale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

