AVISO: Medientermin zu Vorführung der neuen Einsatzmunition der österreichischen Polizei

Montag, 28. Juni 2021, 10:00 Uhr, praktische Vorführung der neuen Einsatzmunition mit Innenminister Nehammer, Sonderschießanlage EKO Cobra – Blumau-Neurißhof

Wien (OTS) - Bundesweit wurden alle Polizistinnen und Polizisten mit neuer Einsatzmunition ausgestattet. Im Zuge eines Medientermins am Montag, 28. Juni 2021, werden die Vorteile dieser Munition durch eine praktische Vorführung an der Sonderschießanlage des Einsatzkommando Cobra in Blumau-Neurißhof präsentiert.

10:00 Uhr

VORFÜHRUNG der neuen Einsatzmunition mit Innenminister Karl Nehammer

Ort: 2602 Blumau-Neurißhof, Erzherzog Johann Weg

Für Medienvertreterinnen und Medienvertreter wird ein Shuttle-Bus (Wien – Blumau – Wien) zur Verfügung gestellt. Um verlässliche Anmeldung (bei Mitfahrt im Shuttle-Bus oder Selbst-Anreise) unter pressestelle @ bmi.gv.at wird bis morgen, Freitag, 25. Juni 2021, 16 Uhr, gebeten.

Abfahrt: 8:30 Uhr

Rückfahrt: ca. 12:00 Uhr

Ein-/Ausstiegsstelle: Innenministerium, Herrengasse 7, 1010 Wien

HINWEIS ZUR MEDIENTEILNAHME:

Bitte beachten: Medienvertreterinnen und -vertreter müssen bei der Teilnahme einen Nachweis der 3G-Regelung vorweisen.

Auf Wunsch kann auch unmittelbar vor der Abfahrt/nach dem Zutritt ein Antigen-Selbsttest (Spucktest) kostenlos durchgeführt werden.

