Schmiedtbauer: "Regionen sind Schlüssel für den Aufschwung"

EU-Parlament verabschiedet Regionalförderungen über 243 Milliarden Euro für 2021-2027 - Schafft Jobs und Wachstum - "Planungssicherheit für Regionen und Gemeinden"

Brüssel (OTS) - "Die ländlichen Regionen sind das Rückgrat unserer Wirtschaft und Gesellschaft und mein zu Hause. Daher stehen Investitionen in die Regionen vollkommen zurecht ganz weit oben auf der Agenda bei den EU-Förderungen für die Zeit von 2021-2027. Mit 243 Milliarden Euro sind die Regionalförderungen ein Schlüssel für einen vielversprechenden Weg aus der Krise und einen nachhaltigen Aufschwung. Sie schaffen Planungssicherheit für die Regionen und Gemeinden in Europa und in Österreich. Ein angemessener Spielraum ermöglicht die Gestaltung von Investitionsprogrammen, die Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum direkt an Ort und Stelle schaffen. Als ehemalige Bürgermeisterin weiß ich, wie wichtig und zielführend die EU-Regionalförderungen sind", sagt Simone Schmiedtbauer, Regionalsprecherin der ÖVP im Europaparlament, zur Verabschiedung der EU-Fonds für Regionale Entwicklung, Kohäsion und grenzüberschreitende und transnationale Zusammenarbeit (Interreg) gestern Abend.

"Knapp ein Drittel der Fördermittel sind für den Wandel zu einer grüneren Wirtschaft reserviert, der Fokus liegt grundsätzlich auf Zukunftsausgaben für die Digitalisierung, öffentliche Infrastruktur und die Schaffung nachhaltiger Regionen und damit eines Europas, das in der Zukunft für uns und unsere Kinder bestehen kann", sagt Schmiedtbauer.

Das Europaparlament hat zudem das gemeinsame Regelwerk für die Abwicklung aller EU-Förderungen für mehr Wachstum und Beschäftigung im Gesamtwert von 330 Milliarden Euro aus dem Budget für 2021-2027 verabschiedet. Neben den Regionalfördertöpfen gehören dazu unter anderem der Europäische Sozialfonds, der Fonds für einen gerechten Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft und Fischereiförderungen. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Simone Schmiedtbauer MEP, +32-2-28-45568

simone.schiedtbauer @ europarl.europa.eu



Wolfgang Tucek, +32-484-121-431

wolfgang.tucek @ europarl.europa.eu