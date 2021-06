Airport Regions Council tagt in Wien

Konferenztage auf Initiative von GR Valentin im neuen Office Park am Flughafen Schwechat

Wien (OTS/RK) - Anfang dieser Woche fand erstmals in hybrider Form das Executive Committee und die Generalversammlung des Airport Regions Council (ARC) am Schwechater Flughafen statt. Eines der ersten internationalen Meetings, wo neben virtueller Beteiligung von Mitgliedsregionen auch ihre Vertreter live nach Wien kamen. Hauptschwerpunkt der Diskussion waren die Aktivitäten des nächsten Jahres, vor allem auch Projekte im Sinne des Green Deals. in zwei EU-Projekten ist ARC federführend gemeinsam mit Wien beteiligt. Es ist dies das ANIMA-Projekt, das sich mit der Lärmproblematik rund um Flughäfen beschäftigt und das neu startende EU-Projekt OLGA, das sich im Sinne des Green Deals mit ökologischer Aviation auseinandersetzt. Beide Projekte sind inhaltliche Mittelpunkte der Tagung.

Der zweite Tag der Konferenz gab den Rahmen für einen Workshop des EU-Projekts ANIMA. Nationale und internationale Vortragende, die die unterschiedlichen Aspekte nicht nur des Fluglärms, sondern auch der Bewältigungsstrategien im Sinne einer partizipativen Diskussion beleuchten, standen im Mittelpunkt der Tagung.

ARC Präsident Erich Valentin: „Wien gemeinsam mit dem Vienna International Airport geben diesen ökologischen Themen maßgeblich die Geschwindigkeit der europäischen Diskussion vor. Mit Recht sind wir am Standort stolz, Vorreiter bei vielen Projekten zu sein.“

ANIMA – ein EU-Projekt zur Lärmproblematik rund um Flughäfen

Der ANIMA-Hybrid-Workshop "New Approaches to Mitigate Aviation Noise Impact" versammelte 16 Referenten und rund 200 Teilnehmer (online und persönlich am Flughafen Wien). Insgesamt informierte der Workshop über die Ergebnisse der Pilotstudien, die im Rahmen des ANIMA-Projekts durchgeführt wurden. Er präsentierte die innovativen Wege, die von ANIMA entwickelt wurden und die potentiell die Beziehung zwischen Gemeinden und Flughäfen verbessern können, während die Auswirkungen gemildert und die Lebensqualität erhöht werden.

Die Präsentationen sowie die Aufzeichnung der Veranstaltung werden in den nächsten Tagen online verfügbar sein und können über diesen Link abgerufen werden: https://anima-project.eu/news/details/anima-hybrid-workshop-on-new-approaches-to-mitigate-aviation-noise-impact

Airport Regions Council - ein europäisches Netzwerk mit einem Wiener Präsidenten

Der Airport Regions Council (ARC) ist der Zusammenschluss von regionalen und lokalen Behörden, die einen Flughafen in oder in der Nähe ihres Gebietes haben. Er verbindet derzeit mehr als 30 Mitglieder und seine Hauptarbeitsfelder sind: Unterstützung für seine Mitglieder, Lobbyarbeit und EU-Projekte, Kommunikation und Veranstaltungsmanagement, Studien und Projektpublikationen. ARC ist am ANIMA-Projekt als Kommunikationspartner beteiligt und leitet das Arbeitspaket, das der Kommunikation, Verbreitung und Nutzung der Projektergebnisse gewidmet ist.

GR Erich Valentin vertritt die Stadt Wien bereits seit Jahren erfolgreich im ARC und wurde 2018 zum Präsidenten des Netzwerkes gewählt.

Weitere Informationen: https://www.airportregions.org/what-we-do

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Dipl.-Ing. Regina Wiala-Zimm

Magistratsdirektion der Stadt Wien

Europa und Internationales

Tel: (+43) 1 4000 82576

Mail: regina.wiala-zimm @ wien.gv.at