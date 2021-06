VMF Immobilien: Dachgleiche beim Projekt Leopoldsdorf mit 44 Wohneinheiten

In Leopoldsdorf, südlich von Wien, entstehen in einer Top-Ruhelage 44 neue Wohneinheiten zwischen 45 und 148 Quadratmetern. Vor einige Tagen fand die Gleichenfeier statt.

Wien (OTS) - Ein Heim auf dem Land in nächster Nähe zur Bundeshauptstadt – das Beste aus zwei Welten sind hier an einem Ort vereint. In der Hauptstraße 11 im südlich von Wien gelegenen Leopoldsdorf entstehen derzeit großzügige Wohneinheiten in grüner und ruhiger Lage, die selbst gehobenen Ansprüchen gerecht werden. Das erste gemeinsame Projekt der Brüder Martin Voithofer, Geschäftsführer der VKM Immobilien und Christian Voithofer, Gründer und Mitglied der Geschäftsführung der VMF Immobilien, zeichnet sich durch eine gelungene Kombination aus durchdachtem Wohnkonzept verbunden mit den Vorteilen ländlichen Lebens und der Nähe zur Großstadt Wien aus.

Top-Ausstattung und großzügige Terrassen

In der Wohnanlage entstehen 44 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit Nutzflächen zwischen 45 bis 148 Quadratmeter. Von der Wohnung in die freie Natur genügt ein Schritt. Alle Wohnungen im Erdgeschoss sind mit Privatgärten ausgestattet, die darüber liegenden Wohnungen mit großzügigen Terrassen oder Balkonen. Je nach Lage bieten die Wohnungen einen Ausblick auf die schöne Umgebung oder auf den ruhigen Innenhof. Christian Voithofer, Mitglied der Geschäftsführung der VMF Immobilien: „Hier steht Lebensqualität hoch im Kurs. Das beginnt bei der ausgefeilten Architektur und setzt sich über die Planung bis zu den eingesetzten Materialien fort. Der schlichte Baustil macht die Wohnanlage zeitlos und die durchdachten Grundrisse ermöglichen eine optimale Nutzung von Wohn- und Freiraum.“ Hochwertige Parkettböden, Markenarmaturen und Markensanitär sowie großzügige Fensterflächen bieten optimale Voraussetzungen für einen hohen Wohnkomfort. Die eingesetzten hochwertigen Baumaterialien stehen für Lebensqualität einerseits und bilden in Kombination mit der attraktiven Lage des Ortes eine sichere und attraktive Investition in die Zukunft andererseits. Im Gebäude stehen außerdem eine Tiefgarage mit 88 Stellplätzen und ein Fahrradabstellraum mit 44 Stellplätzen zur Verfügung. Horst Lukaseder, Mitglied der Geschäftsführung der VMF Immobilien: „Der Verkauf der Wohnung hat bereits begonnen und die ersten neuen Eigentümer werden bereits Anfang 2022 diese beziehen. Es gibt aber noch freie Einheiten und interessierte können sich jederzeit bei uns beraten lassen."

Entspannen und Einkaufen – die Infrastruktur macht es aus

Die ruhige Ortschaft Leopoldsdorf bietet alles, was für ein unbeschwertes Leben in ländlicher Region nötig ist. Für Notfälle gibt es einen Arzt und eine Apotheke, für Geldangelegenheiten und Einkäufe verschiedene Banken und Supermärkte. Familien mit Kindern bietet der Ort einen Kindergarten und eine Volksschule. Auch in der Freizeit kommen die Bewohner des Ortes auf ihre Kosten, hier bieten sich zum Beispiel ein Badeteich, ein Golfplatz, Ausstellungen im AG34-Haus, einem ehemaligen Ziegelwerk und das nahegelegene Kurzentrum Oberlaa an.

Mit dem Fahrrad nach Oberlaa

Leopoldsdorf ist gut an das Straßennetz angebunden. Über die angrenzende S1 sind A2, A3 und A4 schnell zu erreichen. Auch die öffentliche Verkehrsanbindung ist gut ausgebaut. Der Bus bis zur U-Bahn-Station U1 Oberlaa benötigt 8 Minuten Fahrzeit, mit dem Fahrrad dauert die Fahrt durchschnittlich 15 Minuten. Die U1 bringt die Fahrgäste dann in 16 Minuten ins Stadtzentrum.

Fotolink (Credit VMF Immobilien GmH)

Fotobeschreibung (v.l.): Horst Lukaseder, Mitglied der Geschäftsführung VMF Immobilien GmbH, Martin Voithofer, Geschäftsführer der VKM Immobilien GmbH; Baumeister und Ingenieur Gernot Baumgartner, Abteilungsleiter Hochbau bei Leyrer + Graf; Christian Voithofer, Gründer und Mitglied der Geschäftsführung VMF Immobilien GmbH; (Hinweis: alle abgebildeten sind Personen getestet, geimpft oder genesen)

