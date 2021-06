Mobileum Inc. erwirbt Convene Networks

Cupertino, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Erweitertes Portfolio stärkt Mobileums 5G-Core-Network-Fähigkeiten zur Unterstützung kleiner Carrier und privater Netzwerke

Mobileum Inc. ("Mobileum"), ein weltweit führender Anbieter von Analyselösungen für Roaming- und Netzwerkdienste, Sicherheit, Risikomanagement sowie Tests und Überwachung, gibt die Übernahme von Convene Networks bekannt, einem Technologieanbieter von integrierten Kernnetzlösungen für 3G/4G/5G-Netzwerke. Die Akquisition erweitert die Kernnetztechnologie von Mobileum, indem sie das Portfolio an 5G Core ("5GC")-Lösungen erweitert und kommerzielle off-the-shelf ("COTS") 5G-in-a-box für kleine Carrier und private Netzwerke anbietet.

Diese Akquisition folgt auf die kürzliche Übernahme von Developing Solutions und steht im Einklang mit der Wachstumsstrategie von Mobileum seit der Übernahme durch Audax Private Equity im Jahr 2016, da das Unternehmen weiterhin eine integrierte Suite von Analyselösungen aufbaut, um Telekommunikationsbetreiber bei der Einführung von 5G, der Einführung neuer IoT-Dienste und der Beschleunigung ihrer digitalen Transformation zu unterstützen.

Die Active Intelligence-Plattform von Mobileum ist eine führende, auf Telekommunikation fokussierte Analysetechnologie, die Roaming, Netzwerkdienste, Sicherheit, Risikomanagement und Tests unterstützt. Convene Networks wird seine Kernnetzkapazitäten erweitern, indem es Netzwerkelemente bereitstellt, die zur Unterstützung einer vollständig virtualisierten, sicheren Infrastruktur erforderlich sind, und indem es kritische 5G-Kernauthentifizierungs-, Abonnementmanagement- und Analysefunktionen erweitert. Mit diesen neuen Fähigkeiten kann Mobileum Telekommunikationsbetreibern ein breiteres 5G-Netzwerkangebot bieten, das als integriertes Paket geliefert wird, das skalierbar und hocheffizient ist und das zur Unterstützung von kleinen Carriern und privaten Netzwerk-Anwendungsfällen genutzt werden kann.

"Convene Networks ist ein herausragendes Technologieunternehmen mit einer Reihe innovativer Produkte, die dazu beitragen werden, unsere 5G-Wachstumsstrategie zu beschleunigen. Mobileums Portfolio an Netzwerklösungen unterstützt Service Provider bei der Monetarisierung ihrer Netzwerk- und Service-Umgebungen und ermöglicht es ihnen, B2B- und B2C-Dienste der nächsten Generation mit beispielloser Effizienz anzubieten. Diese Akquisition stärkt unser Fundament und erweitert unsere Lösungen im Kern von 5G und bietet eine 'Hochburg' für den Aufbau und die Entwicklung unserer 5G-Vision", sagte Bobby Srinivasan, CEO von Mobileum.

Das Produktportfolio von Convene Networks, darunter ConveneGSC GTP Routing- und Session-Controller, ConveneHSS Home Subscriber Server, ConveneEIR Equipment Identity Register, wird in das Active Intelligence Portfolio von Mobileum integriert und das Engineering-Team von Convene Networks wird das Team der Core Network Experten von Mobileum verstärken.

Informationen zu Audax Private Equity

Die Audax Group ist ein führender alternativer Investmentmanager mit Büros in Boston, New York und San Francisco. Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 hat die Firma über 27 Milliarden Dollar an Kapital in ihren Geschäftsbereichen Private Equity und Private Debt aufgebracht. Audax Private Equity hat über 6 Milliarden Dollar in mehr als 135 Plattformen und über 950 Add-on-Unternehmen investiert und investiert derzeit aus seinem 3,5 Milliarden Dollar schweren, sechsten Private Equity-Fonds. Durch seinen disziplinierten Buy & Build-Ansatz versucht Audax, Plattformunternehmen bei der Durchführung von Add-on-Akquisitionen zu unterstützen, die das Umsatzwachstum ankurbeln, die Betriebsabläufe optimieren und den Eigenkapitalwert erheblich steigern. Mit mehr als 250 Mitarbeitern und über 100 Investment Professionals ist das Unternehmen ein führender Kapitalpartner für nordamerikanische Mittelstandsunternehmen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Audax Private Equity: www.audaxprivateequity.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Informationen zu Convene Networks

Convene Networks ist ein Anbieter von Softwarelösungen für den Wireless- und Telekommunikationsmarkt. Convene Networks liefert hochverfügbare, zuverlässige Lösungen, die die Anforderungen der Kunden erfüllen und die Art und Weise verändern, wie Telekommunikationsdienstleister ihr Netzwerk gestalten und ausbauen. Der Hauptfokus des Unternehmens liegt auf der Entwicklung von leistungsstarken Softwarelösungen für Telekommunikationsnetzwerke, die speziell für NFV entwickelt wurden. Die Lösungen von Convene Networks ermöglichen Service Providern eine schnelle Skalierung kritischer mobiler Netzwerkknoten, um den Anforderungen ihrer sich ständig verändernden Netzwerke gerecht zu werden, und bieten gleichzeitig eine marktführende Performance. Convene Networks hilft Telekommunikationsdienstleistern, Innovationen zu beschleunigen, indem die Komplexität dedizierter Hardware-Plattformen beseitigt wird, so dass sie sich darauf konzentrieren können, ihr Geschäft voranzutreiben.

Informationen zu Mobileum Inc.

Mobileum ist ein führender Anbieter von Telecom-Analysen für Roaming, Netzwerkdienste, Sicherheit, Risikomanagement und nationale und internationale Verbindungstests. Mehr als 900 Kommunikationsanbieter verlassen sich auf die Mobileum-Active-Intelligence-Plattform, die fortschrittliche, auf Analysen basierende Lösungen bereitstellt und es den Kunden ermöglicht, operative Erkenntnisse mit Echtzeitmaßnahmen zu verbinden, um ihren Umsatz zu steigern, die Kundenerfahrung zu verbessern und die Kosten zu senken. Mobileum hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und verfügt über weltweite Niederlassungen in Dubai, Deutschland, Indien, Portugal, Singapur und Großbritannien.

Erfahren Sie mehr unter https://www.mobileum.com/ und folgen Sie @MobileumInc auf Twitter.

