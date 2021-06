NEOS Wien/Konrad: „19 Mio. Euro für Wiederbelebung der Lehre“

Stadt Wien greift Betrieben mit Lehrlingsoffensive finanziell unter die Arme.

Wien (OTS) - Junge Menschen haben im Zuge der Corona-Krise besonders oft ihren Arbeitsplatz verloren. Mit +44% ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den unter 25-jährigen am stärksten. Diese Personen in Beschäftigung zu bekommen und vor allem Jugendlichen wieder einen besseren Zugang zu Lehrausbildungen zu ermöglichen, ist ein Ziel der Wiener Stadtregierung, das nun in die Tat umgesetzt wird: Heute wurde im Wiener Gemeinderat eine Förderung des waff von rund 19 Millionen Euro zur Finanzierung eines umfangreichen Lehrlingspakets beschlossen. „Lehrlinge wie auch Lehrbetriebe sichern die Fachkräfte, die Wiener Unternehmen in Zukunft am Arbeitsmarkt brauchen werden. Das heute beschlossene Förderpaket beinhaltet eine Reihe von Maßnahmen. Wichtig war uns dabei der Fokus auf Betriebe, die wir dazu ermutigen möchten, mehr als ein Jahr nach der Krise wieder in die Ausbildung und Anstellung junger Menschen zu investieren“, so NEOS Wien Sozialsprecher Jörg Konrad.

Neben einer Nachhilfeinitiative für Wiener Lehrlinge, einer maßgeschneiderten Lehrstellenbörse für Lehrstellensuchende und Ausbildungsbetriebe und einer Verlängerung des Ausbildungsverbundes für krisenbetroffene Unternehmen aus den Bereichen Hotellerie und Gastronomie um weitere zwei Monate, soll eine Vielzahl von Betrieben zukünftig finanzielle Unterstützung und Anreize erfahren, wenn sie Lehrlinge in ihren Unternehmen aufnehmen. Betriebe, die von der Coronakrise besonders hart getroffen wurden und staatliche Hilfe erhalten haben, bekommen 2.000 Euro Förderung, wenn sie mit einer/einem Jugendliche/n einen Lehrvertrag über das erste Lehrjahr abschließen. Kleinbetriebe mit bis zu fünf Beschäftigen erhalten 3.000 Euro. Lehrausbildungen in der Wiener Tourismus- und Freizeitwirtschaft werden besonders gefördert: „Dieser Bereich wurde durch die Coronakrise besonders hart getroffen. Die Zahl der Lehrlinge im ersten Lehrjahr hat sich hier im Verlauf des letzten Jahres mehr als halbiert. Als Tourismusmetropole muss Wien gerüstet sein, wenn der Städtetourismus wieder an Fahrt aufnimmt. Daher übernimmt die Stadt Wien die Kosten für das Lehrlingseinkommen im ersten Lehrjahr, um hier zukünftig wieder mehr qualitativ hochwertige Beschäftigung zu schaffen“, so Konrad. Auch Betriebe, die erstmals einen Lehrling aufnehmen, werden diese Form der Unterstützung erhalten. Wiener Betriebe können die Förderungen voraussichtlich ab 1. Juli 2021 über den waff beantragen.

