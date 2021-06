OÖ.Klimalandesrat Kaineder: Aktionsplan Nachhaltige Beschaffung ist wichtiger Zukunftsschritt

Oberösterreich achtet dank freiwilliger Selbstverpflichtung zur Abfallvermeidung bereits auf ressourcenschonendes Wirtschaften

Linz (OTS) - „Der heute von Bundesministerin Leonore Gewessler präsentierte Aktionsplan zur nachhaltigen Beschaffung ist ein wichtiges Zeichen“, so Klima-Landesrat Stefan Kaineder in einer ersten Reaktion. „Wir fordern schon lange, öffentliche Beschaffungen immer auf Nachhaltigkeits-Aspekte zu überprüfen, schließlich soll die Politik als Vorbild für nachhaltigen Konsum vorangehen. Oberösterreich hat mit der freiwilligen Selbstverpflichtung zur Abfallvermeidung im Rahmen der AWG-Novelle bereits einen wichtigen Schritt zu einem sorgsameren Umgang mit Ressourcen gemacht. Der Aktionsplan zur nachhaltigen Beschaffung ist ein logischer nächster Schritt“, so Kaineder weiter. Insgesamt geht es beim nationalen Aktionsplan um ein Volumen von 1,5 bis 2 Milliarden Euro jährlich. Die Maßnahmen reichen von der Versorgung aller Dienststellen mit grünem Strom, den Ankauf emissionsfreier Autos ab 2022 bis hin zur Verwendung regionaler, biologisch produzierter Lebensmittel oder die besondere Beachtung von Umweltzertifikaten bei der Bestückung mit IT-Geräten, Reinigungsmitteln oder verwendeter Textilien.

„Es ist höchste Zeit für klare, nachhaltige Kriterien bei der Beschaffung, denn davon profitieren vor allem auch regionale Produzent*innen und halten so die Wertschöpfung im Land“, so Kaineder abschließend.

