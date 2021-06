Großbauer: Wir helfen Künstlerinnen und Künstlern weiterhin durch die schwere Zeit

Verlängerung des SVS-Überbrückungsfonds im Kulturausschuss einstimmig beschlossen

Wien (OTS) - Die Coronapandemie war nicht nur gesundheitlich und wirtschaftlich eine große Herausforderung – für den gesamten Bereich von Kunst und Kultur war sie eine echte Katastrophe. Trotzdem sind wir im internationalen Vergleich auch in diesen Bereichen dank der Hilfen der Bundesregierung vergleichsweise gut durch diese Krise gekommen. Vor allem auf die selbständigen Künstlerinnen und Künstler wurde und wird sehr geachtet. Dem entspricht auch die weitere Aufstockung und Verlängerung des SVS-Überbrückungsfonds bis Ende September 2021. Das erklärt ÖVP-Kultursprecherin Abg. Maria Großbauer heute, Mittwoch, anlässlich der Beschlüsse in der Sitzung des Kulturausschusses.

Trotz der dank niedriger Infektionszahlen möglich gewordenen Öffnungsschritte können zumindest bis Ende des Jahres 2021 Veranstaltungen im Kunst- und Kulturbereich coronabedingt nach wie vor entfallen oder nicht im Ausmaß wie vor dem Ausbruch der Pandemie stattfinden. Dadurch kann es zu weiteren Einnahmenausfällen für Künstlerinnen und Künstler kommen. „Daher ist erforderlich, die Dotierung der Überbrückungsfinanzierung für selbständige Künstlerinnen und Künstler, die zur Abfederung von coronabedingten Einnahmenausfällen eingerichtet wurde, weiter aufzustocken. Die derzeit vorgesehene Dotierung des Fonds für eine Überbrückungsfinanzierung für selbständige Künstlerinnen und Künstler soll mit dem heutigen Beschluss von bis zu 140 Millionen Euro auf bis zu 150 Millionen Euro erhöht werden“, erläutert Großbauer. Der Fonds habe schnell und unbürokratisch funktioniert.

Auch die Entwicklungen im Bereich Film und Fernsehen wurden durch Corona beeinflusst, beschleunigt und verändert, fährt Großbauer fort. „Daher wird auch der Schutzschirm in Form von Unterstützung und Wirtschaftshilfen für die Filmwirtschaft bis Ende des Jahres 2021 verlängert. So können wir in dieser fragilen Situation und Übergangszeit unterstützend wirken.“ Extrem wichtig geworden seien die Themen Digitalisierung und Streaming. „Eine Tatsache, die viele in den letzten Monaten auch im täglichen Leben selbst miterlebt haben.“ Eine Schlussfolgerung daraus sei sicherlich, den Filmstandort Österreich innerhalb der EU und weltweit wettbewerbsfähig zu halten, sagte Großbauer nach Gesprächen mit Vertreter/innen der Filmwirtschaft.

