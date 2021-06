Gorlitzer/Gasselich: Stadtrechnungshof leistet unschätzbare Arbeit für die Stadt

8 Forderungen der neuen Volkspartei für mehr Unabhängigkeit und Kompetenzen des Stadtrechnungshofes

Wien (OTS) - "Die letzten Jahre haben gezeigt, dass der Stadtrechnungshof wirklich unschätzbare Arbeit im Interesse der Wienerinnen und Wiener leistet. Als Kontrollinstanz schaut er der Stadtregierung auf die Finger und hat schon viele Skandale federführend aufgedeckt", betonen der Stadtrechnungshofsprecher der neuen Volkspartei Wien Michael Gorlitzer und Verfassungssprecher Patrick Gasslich anlässlich des Tätigkeitsberichtes des Stadtrechnungshofes im heutigen Wiener Gemeinderat.

Gleichzeitig nahm die neue Volkspartei den Tätigkeitsbericht zum Anlass, ihre Forderungen für mehr Kompetenzen und noch mehr Unabhängigkeit des Stadtrechnungshofes zu erneuern. "Der Stadtrechnungshof sollte bei Großvorhaben der Stadt schon begleitende Kontrolle ausüben können – vergangenheitsbezogen und nach Bauabschnitten. Dafür müssten die Ressourcen natürlich entsprechend aufgestockt und Projektteams installiert werden", erläutert Gasselich. So könnten solche Missstände und Bauskandale wie beim KH Nord in Zukunft verhindert werden. Wichtig sei vor allem die Ausweitung der Prüfbefugnisse auch auf Beteiligungen der Stadt ab bereits 25 Prozent Anteil und nicht wie bisher erst ab 50 Prozent. "Zudem soll der Stadtrechnungshof aus dem Magistrat ausgegliedert und zu einem eigenen Organ der Stadt Wien gemacht werden, um mehr Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit zu garantieren Er soll damit auch ein eigenes Dienst- und Besoldungsrecht bekommen sowie Personalhoheit erlangen", betont Gorlitzer.

Auch die im Regierungsprogramm der rot-pinken Stadtregierung angekündigten halbjährlichen Sammelberichte an den Gemeinderat wurden nach wie vor nicht umgesetzt. Auch solle die Maßnahmenbekanntgabe der Prüfstelle von bisher 9 auf nun 6 Monate verkürzt werden, um lange Verzögerungen zu vermeiden. Sollten 25 Prozent oder mehr der vorgeschlagenen Maßnahmen innerhalb dieser Zeit nicht umgesetzt werden, soll es eine verpflichtende Nachprüfung geben. Zudem sollen auch die Bezirksvertretungen ermächtigt werden, einmal pro Legislaturperiode ein Prüfersuchen an den Stadtrechnungshof zu stellen, welches auf den betreffenden Bezirk beschränkt und von Relevanz sein muss. Auch sollen Subventionen ab einer Gesamtgebarung von 100.000 € vom Stadtrechnungshof geprüft werden können.

"Sechs Jahre nach der Einrichtung des Stadtrechnungshofes wurde dieser zwar in der Stadtverfassung verankert, klare Regelungen in der Geschäftsordnung bezüglich seiner Aufgaben und seines Tätigkeitsbereiches gibt es aber nach wie vor nicht. Das ist ein klares Versagen der Stadtregierung", kritisiert Gorlitzer scharf. "Als größte und aktivste Oppositionspartei in Wien wollen wir die Unabhängigkeit des Stadtrechnungshofes stärken und seine Prüfkompetenzen ausbauen. Dafür werden wir uns weiterhin einsetzen", betonen Gorlitzer und Gasselich abschließend.

