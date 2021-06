Virtueller Exporttag 2021 der Wirtschaftskammer am 29. Juni – jetzt kostenlos anmelden

Österreichs größte Info-Veranstaltung rund um den Export steht ganz im Zeichen des Neustarts im Außenhandel – 75-jähiges Jubiläum der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA

Wien (OTS) - Der Exporttag ist der jährliche Höhepunkt und die bedeutendste Veranstaltung der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Pandemiebedingt findet der Exporttag 2021 am 29. Juni zum zweiten Mal digital statt und steht ganz im Zeichen des Neustarts der heimischen Exportwirtschaft: Welche Chancen ergeben sich durch die veränderte Weltwirtschaft? Wie kann der krisenbedingte Digitalisierungssprung genützt werden? Und welche Ansprechpartner und Unterstützungen können Exportunternehmen in Anspruch nehmen? Allen diesen Fragen widmet sich die WKÖ am 19. Exporttag mit ihren weltweit 100 Stützpunkten und 70 WKÖ Wirtschaftsdelegierten in virtuellen Gesprächsrunden und mit persönlichen Beratungsgesprächen.

Der 19. Exporttag 2021 startet mit einer virtuellen Exporttagsendung, unter anderem mit spannenden Keynotes von Expo Chefin Reem Al Hashimy und dem österreichischen Star-Designer Stefan Sagmeister. Am Programm stehen nach der Eröffnung durch Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer u.a. Panels zur Zukunft der Weltwirtschaft, zu digitalen Trends im Export und zu herausragenden Exporterfolgen „Made in Austria“ u. a. mit den Bundesministern Margarete Schramböck und Alexander Schallenberg und Vertretern der Exportwirtschaft wie Andrea Raffaseder / Vorstand Vamed, Erwin Kotanyi / CEO KOTANYI, Ali Carl Gülerman / CEO Radar Cyber Security.



Grußworte zum 75.-jährigen Jubiläum der AW kommen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz. Das detaillierte Programm ist online abrufbar.

Digitale B2B-Meetings für Exportbetriebe – Anmeldung kostenlos unter exporttag.at

Darüber hinaus können auch B2B-Termine mit anderen Teilnehmern und den WKÖ Wirtschaftsdelegierten gebucht werden. Interessenten können sich bis inklusive 29. Juni auf der Eventplattform anmelden und Gesprächstermine buchen. (PWK 320/MK)

