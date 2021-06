NEOS zu EU-Gipfel: Europa verdient einen echten Neustart

Claudia Gamon: „Ein Flickwerk an Maßnahmen ist nicht im Sinne eines gemeinsamen Grünen Passes.“

Wien/Brüssel (OTS) - Anlässlich des morgigen EU-Gipfels steht für NEOS-Europaabgeordnete Claudia Gamon außer Frage: „Europa verdient nach dieser Krise einen echten Neustart!“ Österreich habe nur in einem starken Europa eine erfolgreiche Zukunft. „Daher wünsche ich mir ein handlungsfähiges Europa, das im Sinne gemeinsamer Visionen schnell entscheiden kann. Ein zukunftsfähiges Europa, das seine Kräfte bei der Bekämpfung der Klimakrise bündelt. Ein mutiges Europa, das die Digitalisierung aktiv mitgestaltet, statt Innovation zu behindern“, so Gamon. Sei es nun eine gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik, der Corona-Wiederaufbaufonds oder die drohende Klimakatastrophe. „Wir müssen die großen Zukunftsfragen ambitioniert und ernsthaft angehen. Die Zeiten der kleinen Veränderungen sind vorbei. Wir müssen jetzt dringend die großen Reformen umsetzen.“



Aktuell zeige vor allem der Grüne Pass, wie wichtig gemeinsame Lösungen seien. Gamon: „Nach wie vor entscheiden die Nationalstaaten, was wofür gilt. In Österreich kann man drei Wochen nach der ersten Impfung einreisen, in anderen Staaten braucht es eine zweite Impfung plus Frist. Auch zusätzliche Quarantäneregeln können nationalstaatlich bestimmt werden. Der Dschungel, durch den sich europäische Bürger_innen und Firmen kämpfen müssen, wenn sie die europäische Grundfreiheiten ausleben wollen, bleibt bestehen. Ein Flickwerk an Maßnahmen ist nicht im Sinne eines gemeinsamen Grünen Passes. Hier erwarte ich mir beim EU-Gipfel klare Ansagen.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu

Aktuelle Informationen zu „Neustart Österreich“ unter www.neustartoesterreich.at