Parmigianino im Pizzakarton: Kunsthistorisches Museum und Helmuts Art Club präsentieren exklusives T-Shirt mit Kult-Charakter

Das „erste Selfie der Kunstgeschichte“ als Limited Edition T-Shirt – Launch Party am 26. Juni ab 13 Uhr

Wien (OTS) - „Eine Pizza Parmigiana und ein Parmigianino T-Shirt to go, bitte!“ heißt es am Samstag, den 26. Juni, ab 13 Uhr bei der Launch Party für eine ganz besondere Kooperation zwischen der Galerie Helmuts Art Club und dem Kunsthistorischen Museum.

Helmuts Art Club, die sich nicht als Galerie im klassischen Sinne bezeichnet, ist bekannt für ihre innovativen Kunst-Interventionen. Das Helmuts x KHM Parmigianino Tee im Ready Made Pizzakarton ist der nächste Coup des Gründer-Duos Johanna Lackner und Sydney Ogidan, und ihre erste Kooperation mit dem Kunsthistorischen Museum.

In dem Meisterwerk Selbstbildnis im Konvexspiegel des italienischen Künstlers Francesco Mazzola, genannt Parmigianino (1503–1540) aus der Sammlung des Kunsthistorischen Museums, inszenierte sich der Künstler auf ungewöhnliche Art und Weise selbst. Im Alter von 21 Jahren reiste Parmigianino nach Rom und legte dem Papst dieses Selbstbildnis vor, um seine Virtuosität zu beweisen und sich für Aufträge zu empfehlen. Der kostbare Pelz mit dem Spitzenbesatz verweist auf den bereits erreichten Erfolg und den gesellschaftlichen Rang des selbstbewussten jungen Künstlers. Eine idealisierte Momentaufnahme, die zur Selbstinszenierung dient – das „erste Selfie der Kunstgeschichte“ ist geboren.

Kein Wunder also, dass dieses berühmte Werk, das fast wie aus der Zeit gefallen scheint, Besucher*innen aus der ganzen Welt auch heute noch begeistert. Helmuts Art Club und das Kunsthistorische Museum widmen dem Selbstbildnis im Konvexspiegel nun ein exklusives T-Shirt in limitierter Auflage (100 Stück), hergestellt aus 100% Bio-Baumwolle und in Österreich produziert. Passend zu dem aus Parma stammenden Künstler kommt das Shirt verpackt in einem Pizzakarton im selben Design daher, inklusive weißer Stoffhandschuhen für ein adäquates Arthandling.

Das Helmuts x KHM Parmigianino Tee im Ready Made Pizzakarton ist in Kürze im Shop des Kunsthistorischen Museums, im Onlineshop sowie auf der Website von Helmuts Art Club um 49 Euro pro Stück erhältlich.

Am kommenden Samstag, den 26. Juni, findet von 13 bis 19 Uhr die offizielle Launch-Party der Kooperation Helmuts x KHM in der Galerie Helmuts Art Club (Margaretenstraße 6, 1040 Wien) statt. Um dem italienischen Motto treu zu bleiben, gibt es eine eigens kreierte Pizza Parmigiana von Joseph Brot, eisgekühlten Campari Soda und Aperol Spritz. Um die Reservierung eines Timeslots (zu jeder vollen Stunde) wird gebeten unter rsvp @ helmutsclub.com.

