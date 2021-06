Silvia Moser fordert Veröffentlichung der Zahlen der Studie zu Holztransporten durch das Waldviertel

Grüne Abgeordnete will es wissen: „Landesrat Schleritzko muss transparente und nachvollziehbare Lösungen anbieten“

St. Pölten (OTS) - Die Grüne Landtagsabgeordnete aus Zwettl, Silvia Moser, will bezüglich der Holztransporte durch das Waldviertel rasche Antworten vom zuständigen Landesrat: „Die Bevölkerung in den betroffenen Ortschaften und Regionen des Waldviertels hat kein Verständnis mehr dafür, dass sie mit ständig steigendem und nachvollziehbarem Durchzugsverkehr leben soll. Die LKWs fahren teilweise mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Dörfer und gefährden FußgängerInnen, RadfahrerInnen und vor allem Kinder Dazu kommt die Belastung durch Lärm, Feinstaub und Emissionen aufgrund des massiven Anstieges der Anzahl der durchfahrenden Holztransporter. Das ist für unsere Bevölkerung nicht mehr akzeptabel. Jetzt muss Landesrat Schleritzko Nägel mit Köpfen machen und seine Zahlen auf den Tisch legen.“

Am 26.05.2021 fand in Gmünd ein Runder Tisch zum Thema Holztransporte im Waldviertel statt. Vorgestellt wurden die Ergebnisse einer Analyse der Holztransporte aus der Tschechischen Republik. Silvia Moser fordert nun via parlamentarischer Anfrage umfassende Antworten und Ergebnisse aus dieser Studie. Die Abgeordnete möchte u.a. wissen, wo sich die Zielorte der Transporte befinden, ob es sich um Holz für das Waldviertel handelt oder reines Transitholz ist. Interessant ist auch die Frage der jährlichen Holzimporte generell ins Waldviertel.

„Wir brauchen in der Politik gemeinsam transparente Informationen und rasche Lösungsansätze. Ansonsten bleibt die geplagte Bevölkerung auf der Strecke. Die Grünen NÖ werden weiterhin für eine Verlagerung der Transporte auf die Schiene gemeinsam mit einem entsprechenden Ausbau der Bahnstrecken kämpfen. Die aktuelle Anfrage war nur ein weiterer Schritt im Kampf für die Lebensqualität in unserem Waldviertel“, schließt Moser ab.

Details zur Anfrage betreffend Holztransporte im Waldviertel, Ltg.-1707/A-5/364-2021 https://noe-landtag.gv.at/gegenstaende/XIX/XIX-1707

