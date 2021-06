Finissage im Bezirksmuseum Landstraße am 30. Juni

Ausstellungen über Deutschmeister und Bildhauerin, Auskünfte: bm1030@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Derzeit sind die Sonder-Ausstellungen „Die Deutschmeister“ und „Margarete Hanusch, Bildhauerin, 1904 – 1993“ in den Räumlichkeiten des Bezirksmuseums Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) zu betrachten. In der Doku „Die Deutschmeister“ werden Bilder, Texte und Objekte (Uniformen, Ausrüstung, u.a.) präsentiert, die über das „Hoch-und Deutschmeister“-Bataillon und über die traditionsreiche Musikkapelle informieren. Eine weithin geschätzte Gestalterin von Skulpturen war die Bildhauerin Margarete Hanusch, deren Schaffen in einer beeindruckenden Schau gewürdigt wird. Mehrere Arbeiten der Künstlerin befinden sich im 3. Bezirk. Etwa 30 Modelle von Plastiken, Fotografien und andere Exponate sind zu sehen. Beide Ausstellungen enden am Mittwoch, 30. Juni. Die Finissage beginnt um 16.00 Uhr. Der Zutritt in das Museum und die Teilnahme an der Schlussveranstaltung sind frei. Die Gäste haben Corona-Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Infos: Telefon 4000/03 127.

Das Bezirksmuseum Landstraße in der Sechskrügelgasse 11 ist jeweils am Mittwoch (16.00 bis 18.00 Uhr) und am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) bei freiem Eintritt zugänglich. In den Sommer-Monaten Juli und August gibt es keine fixen Öffnungsstunden. Ein Rundgang durch die umfangreiche Dauer-Ausstellung zur Bezirkshistorie ist in der Zeit aber nach vorheriger Vereinbarung möglich. Hernach geht der reguläre Museumsbetrieb ab Mittwoch, 1. September, wieder weiter. Erteilung von Auskünften via E-Mail: bm1030@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Landstraße: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Angebote im 3. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

