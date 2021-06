Grüne Wien/Berner, Öztas: Mehr Frei-Räume für Junge Menschen in Wien

Jugendpaket für öffentlichen Raum

Wien (OTS) - Die Grünen Wien fordern für Junge Menschen mehr Frei-Räume zur kulturellen Nutzung in Wien. „Im Lockdown wurden die Bewegungsmöglichkeiten von jungen Menschen stark eingeschränkt. Jetzt wächst der Druck im öffentlichen Raum. Mit dem Clubbereich im Kultursommer ist ein Anfang gemacht, allerdings sind hier nur 200 Gäste pro Abend zugelassen – das ist ein Bruchteil der jungen Leute, die sich derzeit im öffentlichen Raum zum „chillen“ treffen“, betont die Familiensprecherin der Grünen Wien, Ursula Berner gemeinsam mit Jugendsprecher Ömer Öztas.

Damit nicht zu viele Menschen an einem zentralen Ort in Wien zu eng zusammenkommen, ist es notwendig, in mehreren Bezirken Freiflächen zur kulturellen Nutzung bereitzustellen. „Wenn nicht-gewinnorientierte Veranstalter:innen die Vor-Ort-Organisation mittragen, wird es auch weniger Beschwerden aus der Nachbarschaft geben. Ziel ist es, einerseits kleinteilige, jugendkulturelle und musikbezogene Nutzungen im öffentlichen Raum zu fördern, und andererseits auch kleineren Veranstalter:innen die Möglichkeit zu geben, Events ohne Gesundheitsrisiko umsetzen zu können. Nach all den Einschränkungen ist es an der Zeit, den Jungen Freiräume in der Stadt zu gewähren. Sowohl für musik-unterstützte Parties also auch für Treffen ohne Konsumzwang“, so Berner und Öztas.

Die Grünen Wien fordern im heutigen Gemeinderat Freiflächen zur unbürokratischen kulturellen Nutzung für nicht gewinnorientierte, anzeigepflichtige Veranstaltungen, um so das Angebot kleinteiliger, jugendkultureller und musikbezogener Nutzungen im öffentlichen Raum zu fördern.

Schon im Zuge der Ereignisse am Karlsplatz haben die Grünen Wien ein Sommerjugendpaket vorgestellt, dass unter anderem Gratis Baden für Jungwiener:innen in Wiens Freibädern, einen Kulturgutschein und die Verstärkung von Jugendarbeit beinhaltet.

Die heute geforderten Freiflächen sollen es auch kleineren VeranstalterInnen ermöglichen, im Freien statt in engen Kellern Musik-Programm anzubieten – Covid-konform ohne Gesundheitsrisiko für die (oft noch nicht geimpften) Jungen!

