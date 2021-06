Professionelles Texten mit dem Sommerprogramm des APA-Campus

APA-Sommer-Campus 2021 bietet kompaktes Praxis-Know-how für bessere Texte und verschiedene Kommunikationskanäle – Workshops geblockt an drei Tagen im Juli

Wien (OTS) - Gute Texte kommen an – doch wie richtig einsteigen, damit Leserinnen und Leser nicht aussteigen? Wie lesen UserInnen aktuell im Web und wie lässt sich dies für das Storytelling sinnvoll nutzen? Welche Elemente erhöhen die Öffnungsrate von Newslettern? Und welche sprachlichen Entwicklungen sind derzeit auf Social Media zu beobachten?

Diese und viele weitere Fragen beantworten langjährige Expertinnen und Experten aus Journalismus, PR und Marketing im Rahmen des diesjährigen APA-Sommer-Campus. Kommunikations- und Marketingprofis, die das „Handwerk Schreiben“ trainieren oder perfektionieren möchten, können dies geblockt an drei Tagen im Juli – aufgeteilt auf sechs themenspezifische Module – tun. Geboten werden ein abwechslungsreicher Einblick in das Handwerk Schreiben, Hard Facts und Spezifika zu den wichtigsten Kommunikationskanälen sowie praxisnahes Schreib-Training.

„Texten war nie zuvor so vielfältig wie heute. Neben der klassischen Presseaussendung und journalistischen Texten folgen Web, Social Media, Newsletter & Co. ihren jeweils ganz eigenen Regeln. Der APA-Sommer-Campus lädt zum fokussierten Trainieren der eigenen Text-Skills ein. Erfahrene Expertinnen und Experten vermitteln an drei aufeinanderfolgenden Tagen kompaktes Praxis-Know-how zu aktuellen Marketing- und Kommunikationsthemen“, so APA-OTS-Geschäftsführerin Julia Wippersberg.

Interessierte können den APA-Sommer-Campus als gesamten Lehrgang oder als einzelne Module buchen. Alle Module finden online statt.



APA-Sommer-Campus 2021: Handwerk Schreiben

Das Programm:



1. Tag (Montag, 12.7.2021)

Die Klassiker: Presseaussendungen / Journalistische Texte

2. Tag (Dienstag, 13.7.2021)

Die Digitalen: Texten fürs Web / Texten für Social Media

3. Tag (Donnerstag, 15.7.2021)

Die Innovativen: Kreative Text-Tools / Texten für Newsletter neu gedacht



Über APA-Campus

APA-Campus ist das Weiterbildungsangebot der österreichischen Nachrichtenagentur. APA-Campus bietet Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Öffentlichkeitsarbeit, PR und Medien einen informativen, spannenden und angenehmen Rahmen, in dem fundierte Kenntnisse aus unterschiedlichen Disziplinen der Kommunikation und Information in Theorie und Praxis vermittelt werden. Das räumliche Umfeld der APA am Wiener Naschmarkt ermöglicht Lernen und Networken im Zentrum des News-Geschehens. APA-Campus entspricht den Anforderungen des Qualitätssicherungsverfahrens für Wiener Bildungseinrichtungen („wien-cert“) und des Qualitätsrahmens „Ö-Cert“.

