SPÖ-Petra Wimmer fordert schnelleren Ausbau der Kleinkinderbetreuung

Rechtsanspruch aus Kinderbetreuung – 1 Milliarde für Ausbau der Einrichtungen!

Wien (OTS/SK) - Laut einer Anfragebeantwortung durch das Familienministerium fehlen derzeit bundesweit 7.500 Betreuungsplätze für Unter-Dreijährige, um das Barcelona-Ziel zu erreichen. Das bedeutet, dass es in Österreich nicht genügend Plätze gibt, um 1/3 der unter-dreijährigen Kinder in Kleinkindereinrichtungen zu betreuen. Für die Familiensprecherin der SPÖ, Petra Wimmer ist diese Zahl alarmierend: „Wie sollen Eltern einer beruflichen Tätigkeit nachgehen, wenn es keinen Betreuungsplatz für ihr Kleinkind gibt? Eltern brauchen und wollen eine echte Wahlmöglichkeit, wie sie ihr Berufs- und Familienleben gestalten“, bekräftigt Wimmer, die daher die Regierung auffordert, das gemeinsame Sozialpartnerpapier sofort umzusetzen und den Ausbau der Kleinkinderbetreuung rasch zu forcieren.****

„Es braucht einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz und ein Bundesrahmengesetz, mit bundeseinheitlich hohen Mindeststandards für die Einrichtungen. Eltern müssen sicher sein können, dass ihre Kinder in den Betreuungseinrichtungen gut aufgehoben sind“, so die SPÖ-Abgeordnete. Wimmer erneuert in diesem Zusammenhang ihre Forderung nach einer Milliarde Euro für den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen. „Diese Summe ist notwendig, um die Kinderbetreuungseinrichtungen zeitgemäß auszustatten und um mehr Personal einzustellen. Die Pädagog*innen, Eltern und Kinder müssen uns das wert sein,“ so die SPÖ-Familiensprecherin, die abschließend betont, dass gerade aufgrund der Covid-Krise der Ausbau bedarfsorientierter, flächendeckender, flexibler sowie leistbarer Kinderbetreuung und hochwertiger Elementarbildung dringender denn je sei. (Schluss) sr/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at