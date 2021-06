„Seitenblicke Sommerbühne“ ab 25. Juni in ORF 2

Sommerliche Seitenblicke auf die kulturellen Highlights

Wien (OTS) - Festspiele, Premieren, Events und sommerliche Geheimtipps – 2021 kann die „Seitenblicke Sommerbühne“ ab 25. Juni wieder jeden Freitag um 21.50 Uhr in ORF 2 über die kulturellen Highlights vom Neusiedler See bis zum Bodensee berichten. Christian Reichhold präsentiert eine wöchentliche Zusammenfassung der Premieren und Events und des Geschehens bei den großen Festspielen und den kleineren Noch-Geheimtipps. „Seitenblicke“ gibt es auch auf die prominenten Gäste der Premierenfeiern und auf die unterschiedlichen Produktionen und Spielstätten. Wer die Sendung am Freitagabend versäumt – möglicherweise wegen eines Festspielbesuchs – hat heuer jeden Samstag um 18.45 Uhr in ORF 2 eine weitere Gelegenheit, den Streifzug durch die Sommerbühnen des Landes zu sehen (alle Infos zum ORF-Kultursommer unter presse.ORF.at.).

Zum Auftakt begrüßt Christian Reichhold das TV-Publikum am Freitag, dem 25. Juni, um 21.50 Uhr in ORF 2 von der Rosenburg, wo am Tag davor die Premiere von „Ein Käfig voller Narren“ über die Bühne geht. Zahlreiche weitere Berichte von den kulturellen Hotspots stehen außerdem täglich um 20.05 Uhr in ORF 2 auf dem Programm der aktuellen „Seitenblicke“-Ausgaben.

