NEOS: Außenministerium muss sich für in Ägypten verurteilten CEU-Studenten einsetzen

Helmut Brandstätter: „Ahmed Samir Santawy ist Student an der CEU in Wien und unter fadenscheinigen Begründungen in Ägypten verurteilt worden.“

Wien/Kairo (OTS) - Ein dringendes Appell richtet NEOS-Sprecher für Äußeres und Zukunftspartner Helmut Brandstätter an den Außenminister, sich für den in Ägypten inhaftierten CEU-Studenten Ahmed Samir Santawy einzusetzen. Santawy studiert in Wien und forscht über Abtreibungsrechte und wurde deshalb in Ägypten wegen Terrorismus verurteilt. „Das ist ein politisches Urteil, dass nicht akzeptiert werden darf. Darüber hinaus berichten Amnesty International und die ÖH, dass Santawy im Gefängnis und bei Verhören geschlagen und misshandelt wurde.“ Brandstätter hat bereits Briefe an zuständige Behörden in Ägypten geschickt, fordert aber die Aktivität des Außenministeriums ein: „Amnesty International hat bereits in einem globalen Appell die ägyptischen Behörden aufgefordert, den Studenten sofort und bedingungslos freizulassen. Österreich muss die Freiheit der Forschung verteidigen und sich für die Freilassung Ahmed Samir Santawys einsetzen.“



