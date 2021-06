DONAU Versicherung: Kunden- und Serviceorientiert nach Unwetterschäden

Heftige Unwetter mit Hagel sorgten in Oberösterreich und Salzburg für schwere Schäden und gefährliche Situation

Wien (OTS) - Gleich zwei Wellen von Hagelunwettern sorgten in der vergangenen Nacht für schwere Schäden in Oberösterreich und Salzburg. Hühnereigroße Hagelkörner beschädigten Dächer und Autos. Auch die Landwirtschaft und zahlreiche Gewerbebetriebe sind betroffen. In Oberösterreich gab es in den Bezirke Vöcklabruck, Gmunden, Kirchdorf und Steyr-Land die schwersten Zerstörungen. Auch in Salzburg haben die Unwetter zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt.

„Gesamt rechnen wir aktuell mit Schäden in Höhe von 3 Millionen Euro. Unsere Kunden können sich auf uns verlassen. Wir sind bereits im Einsatz – nach der Schadenmeldung sorgen Sachverständige für die schnelle Besichtigung, um unseren Kunden in dieser Situation rasch zu helfen“, betont Wolfgang Petschko, Vorstand der DONAU Versicherung. „Die regionalen Unwetter zeigen, dass die finanzielle Absicherung für diese Fälle immer wichtiger wird.“

Kundenservice – persönlich, telefonisch und im Internet

Die Kundenbetreuer der DONAU Versicherung sind vor Ort und nehmen die Schäden persönlich auf. Ebenso steht den DONAU Kunden die österreichweite, telefonische Serviceline 050 330 330 sowie die Schadenmeldung über die Website der DONAU zur Verfügung (https://www.donauversicherung.at/service/versicherungsfall-melden/).

