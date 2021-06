Gold und Schmuck aus Italien neu aufgelegt

Vicenza, Italien (ots/PRNewswire) - - DIE TOP-PLAYER DER BRANCHE AUF DER INTERNATIONALEN MESSE VICENZAORO SEPTEMBER 2021

- Einkäufer aus dem Mittleren Osten, Nordamerika, Frankreich, Deutschland und Russland reisen zur ersten internationalen Veranstaltung des Jahres an.

- Und mit VOVintage werden extrem wertvolle Vintage-Uhren ausgestellt.

Der Goldschmuckmarkt blickt zuversichtlich auf die kommende Ausgabe der VOS Vicenzaoro September - The Jewellery Boutique Show, die internationale Schmuckmesse, die von der IEG -Italian Exhibition Group, organisiert wird, endlich live, vom 10. bis 14. September 2021, in Italien, in Vicenza, zusammen mit T. Gold, der Messe für Maschinen und die innovativsten Technologien in der Schmuckverarbeitung, und VOVintage, der Veranstaltung speziell für hochwertige Vintage-Uhren.

"Die VOS", kündigte der Chief Executive Officer der IEG, Corrado Peraboni, an "wird die erste internationale Veranstaltung des Jahres für diese Branche in Europa sein."

Fope, Roberto Coin, Crivelli, Bros Manifatture, Unoaerre, Graziella Group, Chrysos, Karizia, World Diamond Group sind unter den großen Namen, die bereits gebucht sind: Es geht um Geschäfte und Networking mit einem globalen Publikum.

Der VBI - Vicenzaoro Buyer Index, der regelmäßig die Einstellungen eines repräsentativen Panels von Schmuck-Insidern aus aller Welt erfasst, hat im Juni hervorgehoben, dass sich das Vertrauen in das zukünftige Geschäft im Vergleich zum letzten Jahr mehr als verdoppelt hat. Ebenso schnell wächst die Bereitschaft von Einkäufern aus dem Mittleren Osten und Nordamerika, aber auch aus Europa und Italien,an der Präsenzmesse VOS teilzunehmen.

Auf der VOS 21 zu sehen: Hochwertiger Schmuck und Goldschmiedearbeiten, Komponenten und Halbfabrikate, Diamanten, Edel- und Farbsteine, Visual Merchandising, Verpackungs- und Verarbeitungstechnologien.

Und ab dieser Ausgabe wird auch unabhängigen Marken im modernen Uhrensegment Platz eingeräumt, während die hochwertigen Vintage-Uhren in VOVintage von führenden Experten für Rolex und Patek Philippe begleitet werden.

Und alle internationalen Einkäufer der VOS haben auch eine exzellente Gelegenheit, Kunst, gutes Essen und Gastfreundschaft in der herrlichen alten Stadt Vicenza und dem Land Venedig zu erleben.

INFORMATIONEN ZUR ITALIAN EXHIBITION GROUP

Die Italian Exhibition Group (IEG), die an der von der Borsa Italiana S.p.A. organisierten und verwalteten MTA-Börse notiert ist, hat sich im Laufe der Jahre mit ihren Standorten in Rimini und Vicenza eine führende Position bei der Organisation von Messen und Kongressen im Inland erarbeitet und ihre Auslandsaktivitäten - auch durch Joint Ventures mit globalen oder lokalen Veranstaltern in den Vereinigten Staaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, China, Mexiko und Indien - weiterentwickelt, wodurch sie sich unter den führenden europäischen Anbietern der Branche positioniert hat.

