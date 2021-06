Gaal: 35. Wiener Stadterneuerungspreis bringt in allen Kategorien Auszeichnungen für geförderte Projekte

Fünf Platzierungen gehen an geförderte Wohnhaussanierungen

Wien (OTS) - Durch die coronabedingte Absage im Jahr 2020 wurden heuer unglaubliche 37 Projekte im Rennen um den 35. Stadterneuerungspreis der Landesinnung Bau der Wirtschaftskammer juriert. Die Verleihung konnte nicht wie gewohnt in einem Festakt über die Bühne gehen – trotzdem war die Überreichung der begehrten Trophäe, heuer erstmals als Güteziegel, ein voller Erfolg.

Gaal: „Mit dem Stadterneuerungspreis werden die herausragenden Sanierungen in dieser Stadt vor den Vorhang geholt und gewürdigt“

„Wien setzt in seinen Gründerzeitvierteln seit vielen Jahren auf Sanierung, um historische Häuser an unsere modernen Lebensgewohnheiten und Standards anzupassen und den Mieterinnen und Mietern auch in den nächsten Jahrzehnten ein lebenswertes Zuhause zu bieten. Mit der Sanierungsoffensive ,Wir SAN Wien‘ bringen wir die Zukunft nun in die Häuser der Stadt und machen sie klimafit. Mit der „Hauskunft“ hat die Stadt Wien eine kostenlose Servicestelle geschaffen – für alle, die Häuser sanieren wollen. Es freut mich besonders, dass gerade im Bereich der Innovation das Siegerprojekt eine von der Stadt Wien geförderte Wohnhaussanierung ist. Für die Bewohnerinnen und Bewohner bedeutet das mehr Lebens- und Wohnqualität – bei weiterhin leistbarer Miete“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal. Und: „Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern sehr herzlich! Mit dem Stadterneuerungspreis werden die herausragenden Sanierungen in dieser Stadt gewürdigt. Das Stadtbild – und damit auch das Wiener Lebensgefühl – bleibt erhalten“, so Gaal.

„Als besonderes Highlight haben wir mit dem Wiener ‚Güteziegel‘ in Gold, Silber und Bronze eine Trophäe geschaffen, die den Höchstleistungen des Wiener Baugewerbes zusätzliche Wertigkeit verleiht“, so Mario Watz, Innungsmeister der Landesinnung Bau der Wirtschaftskammer Wien. „Meine herzliche Gratulation an alle Preisträgerinnen und Preisträger des Wiener Stadterneuerungspreises 2020/21. Großer Dank gebührt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die zahlreichen Einreichungen spiegeln das breite Leistungsspektrum und die hohe Expertise des Wiener Baugewerbes eindrucksvoll wider. Die Qualität der Projekte war in diesem Jahr besonders hoch.“

Platz 1 „Pionierleistung“: Klimafittes und modernes Wohnen in historischer Bausubstanz

Der Kategorie „Pionierleistung“ werden Projekte zugeteilt, die sich durch besondere Innovationen oder erstmalige Anwendungen hinsichtlich Bauweise, Digitalisierung, Baustoffen, Gebäudetechnologien, Nachhaltigkeit oder neuer Herstellungstechnik auszeichnen.

Siegerprojekt in dieser Kategorie ist das Pilotprojekt SMART BLOCK Geblergasse 11+13 in Hernals. Der Güteziegel in Gold ging dabei an ein innovatives Projekt, bei dem erstmals das nachhaltige Anergienetz in einem gründerzeitlichen Häuserblock umgesetzt wurde.

Zeininger Architekten konnten als PlanerInnen und MiteigentümerInnen einer der Liegenschaften mit den PartnerInnen Hollinsky & Partner ZT-GmbH, TB Käferhaus GmbH, Prause iC ZT-GmbH und Profitbau GmbH sowie SOLO Bau KG ein zukunftsweisendes Projekt umsetzen, das vom wohnfonds_wien begleitet wurde.

Bei den von der Stadt geförderten Sanierungen wurden weitreichende Maßnahmen zur Aufwertung der Gebäudesubstanz durchgeführt und Freiräume geschaffen. BewohnerInnen auf allen Ebenen können diese nun in Form von Balkonen, Terrassen, Laubengängen oder MieterInnengärten genießen. Zusätzlich wurde das Dachgeschoß ausgebaut, sowie ein Lift und Gemeinschaftsräume errichtet. Auf einer Nutzfläche von rund 1.770 Quadratmetern finden sich auf zwei Liegenschaften nun 25 moderne Wohneinheiten.



Weitere Platzierungen für geförderte Sanierungen

Auch der Silberne Güteziegel in der Kategorie „Pionierleistung“ wurde an eine geförderte Wohnhaussanierung überreicht. Das Projekt Leystraße 81 in der Brigittenau wurde umfassend erneuert, der Hof, die Schräg- und Flachdächer begrünt. Die Maßnahmen unterstützen dabei, ein angenehmes Mikroklima zu schaffen und die sommerliche Überwärmung zu reduzieren. (Ulreich Verwaltungs GmbH/Gassner & Partner Baumanagement GmbH/Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.)

Der silberne Güteziegel in der Kategorie „Wiener Meisterleistung“ geht heuer an die Braunhirschengasse 7 in Rudolfsheim-Fünfhaus. Mit Augenmerk auf Erhalt des Althauscharakters konnte trotz umfangreicher Veränderungen und Abbrüchen das Haus durchgreifend saniert werden. Im Hof des Gründerzeithauses entstand ein moderner Zubau, die meisten Wohnungen erhielten Freiflächen in Form von Eigengärten, Balkonen, Loggien oder Terrassen. (Helga Brun/Trimmel Wall Architekten ZTGmbH/ Baumeister Dipl. Ing. Mörtinger & Co GmbH)

Gemeindebau „Goethehof“ überzeugt in vielerlei Hinsicht

In der Kategorie „Bravour Leistung“ wurden absolute Vorzeigeprojekte ausgezeichnet, die das Wiener Stadtbild verbessern und positiv zur Stadtentwicklung beitragen – beispielsweise durch gelungene Nachverdichtung, nachhaltige Bauweisen oder Barrierefreiheit.

Mit dem Goethehof In der Donaustadt erhielt ein Gemeindebau den silbernen Güteziegel für die „Bravour Leistung“. Eine ehemals durch Parkplätze versiegelte Hoffläche wandelte sich in eine attraktive Grün- und Erholungsfläche mit darunterliegender Tiefgarage mit 200 Stellplätzen. Durch einen Dachgeschoßausbau mit 129 neuen Wohnungen und die Errichtung von Liften für 46 Stiegen wurden zeitgemäße Wohnungen geschaffen, viele bestehende Wohnungen wurden modernisiert. (Stadt Wien – Wiener Wohnen/GSD Gesellschaft für Stadt- und Dorferneuerung Ges.m.b.H. und Architekturatelier Kiener ZT-KEG/ ARGE und Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. und Sareno Objektisolierung GmbH & Co KG).

Ebenfalls in dieser Kategorie wurde das geförderte Projekt Voltagasse 53 in Floridsdorf mit dem bronzenen Güteziegel gewürdigt. Im Sinne einer bestandsschonenden Sanierung wurde der Altbestand behutsam erneuert. Mit der Modernisierung der im Standard angehobenen Wohnungen und der Errichtung von neuen Wohnungen im Dachgeschoß bietet das Haus nun ein attraktives Wohnungsangebot. (private Eigentümergemeinschaft/ Architekt Musial ZT GmbH/ Mandlbauer Bau GmbH)

173 geförderte Projekte aktuell in Sanierung

Mit der neuen Sanierungsoffensive ,Wir SAN Wien‘ werden Grätzl aufgewertet und Wien für die nächsten Jahrzehnte zukunftsfit und klimafit gemacht.

Aktuell befinden sich insgesamt 173 Projekte der geförderten Wohnhaussanierung mit 14.450 Wohneinheiten in Bau. Die Gesamtbaukosten dafür machen etwa 574 Mio. Euro aus. Die Fördermittel der Stadt Wien betragen rund 299 Millionen Euro (davon 209 Mio. Euro Zuschüsse und 90 Mio. Euro Landesdarlehen).

„Das Bauvolumen, das durch geförderte Sanierungsprojekte ausgelöst wird, macht sichtbar, wieviel die Wohnbauförderung – auch in Zeiten einer Pandemie – in der österreichischen Bauwirtschaft bewegen kann“, so wohnfonds_wien-Geschäftsführer Gregor Puscher. Der wohnfonds_wien, fonds für wohnbau und stadterneuerung, begleitet geförderte Sanierungsprojekte während der Umsetzungsphase im Auftrag des Landes Wien.

Der Stadterneuerungspreis

Der Wiener Stadterneuerungspreis ehrt jährlich hervorragende Projekte – Wohngebäude, Bürogebäude und Ausbildungsstätten –, die das Wiener Stadtbild durch Sanierung erhalten und verschönern. Damit leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Bewahrung und Verbesserung bestehender Bausubstanz. Alle Infos unter www.stadterneuerungspreis.wien / Schluss

