Leopoldstadt: Clowneske „Mystery Detour“ im Museum

Wien (OTS/RK) - Die als „Fools Brothers“ bekannten trickreichen und verwandlungsfreudigen Komödianten Liam und Lionel Fool präsentieren ihre spektakuläre Show „On A Magical Mystery Detour“ an drei Abenden im „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7): Am Donnerstag, 24. Juni, am Freitag, 25. Juni, und am Samstag, 26. Juni, beginnen die modernen Clowns jeweils ab 19.30 Uhr vor einem „VIP-Publikum“ (es gibt an jedem Abend maximal 20 Plätze) ein ausgefallenes Bühnenspiel mit einer Mixtur aus schrägem Humor, unverhofften Verrücktheiten und zeitgemäßer Zauberkunst in Perfektion. Es agieren „2 Clowns und 7 Stargäste“, die aber allesamt „aus Kostengründen“ von den Gebrüdern Fool verkörpert werden. Vom Gedankenleser bis zum Fakir reichen die Akteure. Kartenpreis: 30 Euro. Corona-Vorgaben sind vom Publikum zu befolgen. Ohne eine vorherige Anmeldung wird kein Einlass gewährt: Telefon 0676/406 88 68 bzw. E-Mail info@circus-clownmuseum.at.

Die Herren Fool rühren selbstbewusst die Werbetrommel für die anstehenden Vorstellungen: „Keine roten Nasen – kein Zirkus – beste Unterhaltung – strengstes Jugendverbot“. Generell ist das ulkige Duo der Ansicht: „Die Welt braucht Clowns!“.

Das Museum ist jeweils am Sonntag zwischen 10.00 und 13.00 Uhr offen. Der Zutritt ist kostenlos. Spenden der Gäste weisen die ehrenamtlichen Zirkus- und Show-Historiker nicht zurück. Neben Werbeplakaten und Artistenfotos werden Kostüme, Requisiten und zahlreiche andere Exponate ausgestellt, die an Sternstunden im Zirkuszelt erinnern. Die entgeltlichen Vorführungen der „Fools Brothers“ organisiert die Museumstruppe (Leiter: Robert Kaldy-Karo) gemeinsam mit dem Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“. Das bei Groß und Klein beliebte „Circus- und Clownmuseum Wien“ gehört der „Arge Wiener Bezirksmuseen“ an und ist im Internet vertreten: www.circus-clownmuseum.at.

