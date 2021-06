Upstream Mobility: Gerald Stöckl (34) ab Juli neuer Geschäftsführer

Neue Herausforderungen für Gründungs-GF Reinhard Birke nach fünf Jahren an Spitze

Mit Upstream Mobility gingen wir in den letzten Jahren die nächsten Schritte in die Zukunft digitaler Infrastruktur. Wir haben uns als europaweiter Vorreiter in der Daseinsvorsorge der Zukunft positioniert. Mein Dank gilt Reinhard Birke, der im Aufbau und Wachstum des Unternehmens eine zentrale Rolle spielte. Mit Gerald Stöckl übernimmt nun jemand, der den Markt, die Stakeholder und das Unternehmen von Beginn an kennt und den strategischen Mehrwert der Upstream erhalten und ausbauen kann Generaldirektor Martin Krajcsir 1/2

Mit Upstream Mobility gestalten wir die smarte und vernetzte Mobilität der Zukunft. Die Produkte von Upstream verknüpfen unser Öffi- und Sharing-Angebot in der analogen und digitalen Welt. Dank smarter Anwendungen ermöglichen wir unseren KundInnen mobile Freiheit Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien 2/2

Wien (OTS) - Das unternehmenseigene gemeinsame „Start-up“ von Wiener Linien und den Wiener Stadtwerken, die Upstream – next level mobility GmbH, erhält mit Juli einen neuen Geschäftsführer. Der bisherige Head of Sales and Delivery, Gerald Stöckl (34), folgt auf Reinhard Birke (40), der Upstream Mobility seit dem Start vor fünf Jahren als Geschäftsführer leitete. „ Mit Upstream Mobility gingen wir in den letzten Jahren die nächsten Schritte in die Zukunft digitaler Infrastruktur. Wir haben uns als europaweiter Vorreiter in der Daseinsvorsorge der Zukunft positioniert. Mein Dank gilt Reinhard Birke, der im Aufbau und Wachstum des Unternehmens eine zentrale Rolle spielte. Mit Gerald Stöckl übernimmt nun jemand, der den Markt, die Stakeholder und das Unternehmen von Beginn an kennt und den strategischen Mehrwert der Upstream erhalten und ausbauen kann “, sagt Wiener Stadtwerke-Generaldirektor Martin Krajcsir zum Geschäftsführer-Wechsel.

„ Mit Upstream Mobility gestalten wir die smarte und vernetzte Mobilität der Zukunft. Die Produkte von Upstream verknüpfen unser Öffi- und Sharing-Angebot in der analogen und digitalen Welt. Dank smarter Anwendungen ermöglichen wir unseren KundInnen mobile Freiheit “, sagt Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.

Das Unternehmen gehört zu 51% den Wiener Linien und zu 49% den Wiener Stadtwerken. Ursprünglich als logische Fortsetzung des Forschungsprojekts „smile“ gegründet, ist Upstream Mobility kontinuierlich gewachsen und gehört heute zu den Top-Playern am Markt für digitale Mobilitätslösungen und entsprechende Datenanalysen, Stichwort „Mobility as a service“. Die Lösungen von Upstream Mobility werden nicht nur in Wien („WienMobil“) genutzt, sondern auch in anderen europäischen Großstädten. Der neue Geschäftsführer Stöckl bedankte sich bei seinem Vorgänger und kündigte einen reibungslosen und fließenden Übergang an.

Gerald Stöckl hat bisher bei Upstream Mobility den Bereich Sales and Delivery geleitet. Dieser umfasst Account- und Projektmanagement, sowie Vertrieb und Delivery aller nationalen und internationalen Projekte. Vor seiner Tätigkeit bei Upstream Mobility war Gerald Stöckl in der Beratung für IT Projekte im Energiesektor tätig.

Ein Foto von Gerald Stöckl (im Bild links) und Reinhard Birke zur Staffelübergabe finden Sie hier: https://terabox.wienit.at/index.php/s/QdHfk2Tz3sxRdR4 (C) Upstream Mobility

Mehr Infos über das Unternehmen unter https://upstream-mobility.at

Über die Wiener Stadtwerke-Gruppe

Die Wiener Stadtwerke-Gruppe ist der bedeutendste Infrastrukturdienstleister im Großraum Wien. Als Wirtschaftsmotor ist Österreichs größter kommunaler Infrastrukturdienstleister mit über 3 Milliarden Euro Umsatz und 15.000 MitarbeiterInnen eine treibende Kraft für den Wirtschaftsstandort Wien. Zum Konzern gehören Wien Energie, Wiener Netze, Wiener Linien, Wiener Lokalbahnen, Wipark sowie Bestattung und Friedhöfe Wien.

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Stadtwerke GmbH

Mag. Thomas Geiblinger

Konzernpressesprecher

+43 (01) 53 123 / 73953

thomas.geiblinger @ wienerstadtwerke.at

http://www.wienerstadtwerke.at