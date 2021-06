ORF-III-„8 Ideen für eine Million – Die MEGA-Bildungsshow“: Acht Finalteams gekürt – Online-Publikumsvoting ab 25. Juni

Hauptabend-Finalshow mit Andi Knoll und Ani Gülgün-Mayr am 9. Juli

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 9. Juli 2021, um 20.15 Uhr in ORF III Kultur und Information ist es soweit: das Finale von „8 Ideen für eine Million – Die MEGA-Bildungsshow“ geht im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses über die Bühne. 137 Projekte aus allen neun Bundesländern zur Förderung der Wirtschaftskompetenz wurden bei der MEGA-Bildungsstiftung eingereicht – acht Finalistinnen und Finalisten treten in der Hauptabend-Show, moderiert von Andi Knoll und Ani Gülgün-Mayr, an und rittern um die begehrte „Bildungsmillion“. Doch bevor die Finalteams ihre Ideen, wie Wirtschaftskompetenz bei Kindern und Jugendlichen gefördert werden kann, vor Live-Publikum, einer hochkarätigen Fachjury und den Zuseherinnen und Zusehern vor den Bildschirmen präsentieren, gilt es, die Österreicherinnen und Österreicher von sich zu überzeugen. Ab Freitag, dem 25. Juni, 9.00 Uhr, bis Sonntag, den 4. Juli, um 24.00 Uhr, kann man mittels Online-Voting unter

https://tv.ORF.at/stories/acht-ideen-fuer-eine-million100.html für

seine Lieblingsidee abstimmen. Das Ergebnis wird der Wertung der vierköpfigen Finaljury, bestehend aus Bankmanager Andreas Treichl, Generalsekretärin der B&C Privatstiftung Mariella Schurz, Beirat der MEGA-Bildungsstiftung Matthias Strolz und Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek, mit 50-prozentiger Gewichtung zugerechnet und ist entscheidend, sollte es einen Gleichstand geben.

Die acht Final-Ideen im Überblick:

„Teach for Austria – Vom Klassenzimmer zum Schulstandort“ Bildung darf kein Privileg sein – so das Motto der 2011 gegründeten Bildungsinitiative „Teach for Austria“. Mit der „MEGA Bildungsmillion“ sollen Wirtschaftsprojekte, darunter Klassenausflüge zu Betrieben, nicht nur einzelnen Schulklassen sondern dem gesamten Schulstandort zugänglich gemacht werden.

„Openschool – Schule macht Schule“

Das seit 2018 an der Dietmayrgasse in 1200 Wien angebotene pädagogische Format soll den Unternehmergeist der Schüler/innen fördern. Dafür stehen ihnen Lerncoaches und externe Expertinnen und Experten gleichermaßen zur Verfügung.

„Das Changemaker Programm – Wie Studierende Volksschulkindern Zukunftskompetenzen vermitteln“

Spielerisch den Umgang mit Unternehmertum und Wirtschaft erlernen, ist das Ziel des „Changemaker“-Programms. Der Projekttag wurde in Wien bereits zwei Mal mit insgesamt 700 Volksschulkindern und 90 Studierenden erfolgreich durchgeführt. Mit Hilfe der „MEGA Bildungsmillion“ soll das Projekt nun auch österreichweit ein Erfolg werden.

„Ja Austria – Learning by Doing”

Unternehmertum selbst praktiziert: Mit Hilfe des Vereins „Junior Achievement Austria“ haben Schüler/innen die Möglichkeit, für ein Jahr ein Unternehmen mit einem Startkapital von 800 Euro zu gründen und dabei Praxiserfahrungen zu sammeln.

„Der Pop-Up and Repair-Store – Das Generationenprojekt“ Schüler/innen der Mittelschule Ybbsitz arbeiten Hand in Hand mit Seniorinnen und Senioren in einem Pop-Up-Reparaturgeschäft und lernen dabei, unternehmerisch und nachhaltig zu handeln.

„Young Leader-Program – Mit der ‚Vienna Hobby Lobby‘“

Die „Vienna Hobby Lobby“ arbeitet seit 2019 mit Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien und soll diese unterstützen, sich Führungsqualitäten sowie branchenspezifische Fähigkeiten für den Arbeitsmarkt anzueignen.

„Freifach.at – die perfekte Ergänzung zum Lehrplan“

„Lernen fürs Leben“ ist der zentrale Ansatz dieses Projekts:

„Freichfach.at“ bietet unterschiedliche Kurse zur Förderung der eigenen Kompetenzen in den Kategorien Wirtschaft, Finanzen und Beruf an, die zum eigenen Verständnis von wirtschaftlichen Zusammenhängen im späteren Leben erheblich beitragen sollen.

„Yelp – Hilft zu lernen. Lernt zu helfen.“

Studierende des Fachs „Soziale Arbeit“ auf der FH Salzburg geben Kindern und Jugendlichen ihr Wissen über den Umgang mit Geld und ihr Handeln im wirtschaftlichen Alltag weiter. Das Projekt soll auch weniger privilegierten Jugendlichen Wirtschaftskompetenz vermitteln.

Ein detaillierter Überblick zu allen Finalprojekten ist ebenfalls unter https://tv.ORF.at/stories/acht-ideen-fuer-eine-million100.html abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at