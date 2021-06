Tag der öffentlichen Dienste: Bedienstete leisten herausragende Arbeit

FSG-Gruber: „Öffentlich Bedienstete sind das Herz der Republik“

Wien (OTS) - Anlässlich des Internationalen Tages der öffentlichen Dienste hebt der Vorsitzende der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, Hannes Gruber, die Arbeit der öffentlich Bediensteten in Krisenzeiten besonders hervor: „Bereits vor der Pandemie war der öffentliche Dienst stets ein Garant für Sicherheit und einen funktionierenden Staat! In Krisenzeiten aber haben die Bediensteten durch ihren unablässigen Einsatz ihre Zuverlässigkeit in schwierigen Zeiten unter Beweis gestellt!“

Die weltweite Pandemie hat eine Zäsur im Leben aller bedeutet, einige Berufsgruppen waren jedoch besonders exponiert und haben trotz erschwerter Bedingungen, eines hohen Infektionsrisikos oder stets veränderter Gesetze und Verordnungen einen besonderen Dienst zum Wohle aller beigetragen.

„Was in der Pandemie von allen Bediensteten zusätzlich geleistet wurde verdient Respekt und Anerkennung. Bereiche wie die Gesundheitsversorgung, Bildung, Verwaltung oder Sicherheit waren immer sichergestellt. Die Kolleginnen und Kollegen haben in Zeiten der Unsicherheit die Grundversorgung in Österreich garantiert und zur Bewältigung dieser Pandemie beigetragen – sie sind das Herz dieser Republik!“, so Gruber.

Die Auswirkungen der Pandemie werden viele Länder noch lange begleiten. Umso wichtiger ist es für Gruber, dass der öffentliche Sektor gestärkt wird: „Einsparungen im öffentlichen Dienst gehen nicht nur auf Kosten der Bediensteten, sondern haben Auswirkungen auf jeden und jede Einzelne. Daher muss der öffentliche Dienst gestärkt werden – mit Personaloffensiven und fairen Arbeitsbedingungen. Jetzt ist nicht die Zeit, in jenen Bereichen zu sparen, die in dieser Krise einmal mehr für Stabilität und Sicherheit gesorgt haben.“

