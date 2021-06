Einladung Pressegespräch: COVID-19-Impfung: Wie geht es weiter?

Wien (OTS) - Über sechs Millionen COVID-19-Impfdosen wurden in Österreich bisher verabreicht. Die Inzidenz ist stark zurückgegangen. Noch sind wir aber nicht am Ziel. Klar ist: Eine hohe Durchimpfungsrate mit beiden Teilimpfungen ist für einen guten Schutz notwendig, auch für den Urlaub ist eine vollständige Immunisierung oft Voraussetzung. Weniger klar zu beantworten sind Fragen wie: Was spricht für eine Impfung von Kindern? Wie geht es nach der Grundimmunisierung von Erwachsenen weiter? Wie werden die Varianten überwacht und wie kommen wir auch in Zukunft zu ausreichend Impfstoff? Diese und andere Fragen werden nun im Rahmen eines Pressegesprächs am 29.6. mit Expert*innen besprochen und beantwortet.



Datum: 29. Juni 2021, 09:30 Uhr

Link zum Livestream: https://events.streaming.at/covid19-20210629

Ihre Gesprächspartner in alphabetischer Reihenfolge sind:

Dr. Wolfgang Bogensberger

Stv. Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich





Präsidentin des Österreichischen Verbandes der Impfstoffhersteller (ÖVIH)





Leiterin der Abteilung Klinische Begutachtung Sicherheit & Wirksamkeit, AGES





FA für Kinder- und Jugendheilkunde und Mitglied des Nationalen Impfgremiums

PK - COVID-19-Impfung: Wie geht es weiter?

