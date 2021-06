Frau Bundesminister Tanner - verlängern sie den Assistenzeinsatz des Bundesheeres bei den Botschaften in Wien!

Bundesheergewerkschaft Haidinger: Wir lassen die Kollegen der Wiener Polizei nicht im Stich!

Wien (OTS) - "Den Hilferuf der Wiener Polizeikollegen nehmen wir, von der Bundesheergewerkschaft sehr ernst", so Manfred Haidinger, Präsident der Bundesheergewerkschaft, der sich auch sofort an die Frau Bundesminister wendet und diese dringend auffordert den Assistenzeinsatz des Österreichischen Bundesheeres über den 30.6.2021 zu verlängern.

"Wir alle haben in den Medien gesehen, was unsere Kollegen von der Wiener Polizei in den letzten eineinhalb Jahren leisten mußten und geleistet haben, ich denke die Wiener Polizei-Kollegen haben sich auch einen Urlaub in der Haupturlaubszeit verdient".

"Daher fordert die Bundesheergewerkschaft von der Frau Bundesminister dringend den AssE - Botschaft zumindest bis Ende September zu verlängern", so Haidinger abschließend.

