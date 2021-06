Mobileum Inc. erwirbt Developing Solutions

Cupertino, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Akquisition baut Mobileums Marktführerschaft bei 5G-Tests aus

Mobileum Inc. ("Mobileum"), ein weltweit führender Anbieter von Analyselösungen für Roaming- und Netzwerkdienste, Sicherheit, Risikomanagement, Tests und Überwachung, freut sich, die Übernahme von Developing Solutions bekannt zu geben, einem Anbieter von Netzwerktestsoftware, der sich auf Kernnetz-Tests für Last- und Labor-Anwendungsfälle konzentriert, die 3G, 4G, 5G und IP Multimedia Subsystem ("IMS") abdecken.

Mit der Übernahme von Developing Solutions setzt Mobileum seine Wachstumsstrategie fort und baut eine auf die Telekommunikation fokussierte Analyseplattform mit einer robusten Testinfrastruktur und einem weit verbreiteten Satz von Netzwerkschnittstellen auf, die es Betreibern ermöglicht, die betriebliche Effizienz zu optimieren und die Kundenerfahrung beim Übergang zu 5G und Netzwerken der nächsten Generation zu verbessern.

"Die Übernahme von Developing Solutions ist ein natürlicher Schritt in der Entwicklung von Mobileum, da wir den Markt weiter konsolidieren und eine umsetzbare Analyseplattform zusammen mit einer End-to-End-Testing-Infrastruktur aufbauen, um Telekommunikationsbetreiber auf ihrem Weg der Transformation zu unterstützen. Mit dem Aufkommen von 5G müssen sich die Betreiber schneller an Marktveränderungen anpassen und gleichzeitig den höchsten Standard der Serviceleistung aufrechterhalten. Daher wird es immer wichtiger, dass Netzbetreiber über integrierte Kerntestfunktionen verfügen, die über das 5G-Ökosystem hinausgehen und die Leistung von Daten mit hoher Dichte vor dem Hintergrund zunehmend komplexer, automatisierter und dynamischer Netzwerke überwachen können", kommentiert Bobby Srinivasan, CEO von Mobileum.

"Da die Einführung von 5G-Standalone-Netzen, neuen IoT-Anwendungsfällen und Network Slicing immer schneller voranschreitet, wird die Fähigkeit von Telekommunikationsbetreibern, das Testen neuer Dienste und Anwendungen vollständig zu automatisieren, entscheidend sein, um ihre geschäftliche Agilität zu erhöhen und neue Umsatzströme zu unterstützen. Durch den Beitritt zu Mobileum sind wir in der Lage, unseren Kunden eine vollständig integrierte, einheitliche Lösung anzubieten, die alle ihre Testanforderungen umfasst - vom Labor bis zum Live-Netzwerk", kommentiert John Minnis, CEO und Gründer von Developing Solutions.

In den Jahren nach der Übernahme durch Audax Private Equity im Jahr 2016 hat Mobileum seine Suite von Analyseangeboten kontinuierlich ausgebaut. Aufbauend auf 19 Jahren Marktführerschaft im Bereich Roaming hat Mobileum seine Kenntnisse im Bereich der mobilen Telekommunikation genutzt, um seine "Active Intelligence"-Plattform zu entwickeln, die in Echtzeit verwertbare Erkenntnisse in den Bereichen Roaming, Tests, Betrug und Sicherheit liefert.

Developing Solutions ist ein langjähriger Partner von Mobileum im Bereich Testing. Diese Übernahme ermöglicht es den beiden Unternehmen, ihre Partnerschaft auszubauen und das Produkt dsTest von Developing Solutions mit der Active Testing-Lösung SITE von Mobileum zu integrieren. Die kombinierte Lösung bietet Telekommunikationsbetreibern durchgängige Test- und Verifikationslösungen für den gesamten Netzwerk- und Service-Lebenszyklus, vom Labor bis zur Produktion. Das erweiterte Angebot von Mobileum bietet Netzbetreibern eine anpassbare, durchgängige Plattform für das Testen von Anwendungen, die sich leicht mit anderen Automatisierungstools integrieren lässt und die Betriebskosten senkt, indem sie moderne, kontinuierliche Integration und Bereitstellung mit einem DevOps-Ansatz ermöglicht.

Die Integration ermöglicht automatisierte Tests in einer Continuous Integration and Continuous Deployment ("CI/CD") - Umgebung und bietet umfangreiche 5G-Core-Emulationsfunktionen, API-Tests und 5G-Testautomatisierungsfunktionen. Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen wird die Entwicklung und den Einsatz neuer Tests erleichtern, die Flexibilität erhöhen und es Anwendern ermöglichen, jedes 5G-Testszenario zu adressieren, was zu einer schnelleren Serviceeinführung und geringeren Betriebskosten führt.

Diese Akquisition wird auch das Engineering-Team von Mobileum verstärken und die Fähigkeiten und das Know-how im Bereich 5G-Kernnetz erweitern. Dadurch wird die Kapazität des Unternehmens erweitert, um einige der komplexesten Herausforderungen zu lösen, die im Kern des Netzes entstehen, und um seine mehr als 900 Kunden auf der ganzen Welt zu bedienen.

