XCMGs Sektor für Hubarbeitsbühnen liegt jetzt weltweit auf Platz 6

Xuzhou, China (ots/PRNewswire) - XCMG (000425.SZ) rangiert jetzt auf Platz 6 - die höchstrangige chinesische Marke - in der Liste der "Top 40 Global Aerial Work Platform Manufacturers 2021" (Access M20), die von Access International, einer der KHL Group angegliederten Zeitschrift, veröffentlicht wurde.

Im Jahr 2020 wurde der Absatz von Hubarbeitsbühnen in Europa und den USA durch die COVID-19-Pandemie erheblich beeinträchtigt. Dank der effektiven und starken Kontrolle der Pandemie durch die chinesische Regierung erholte sich Chinas Wirtschaft schnell und die Hersteller von Hubarbeitsbühnen lieferten hervorragende Ergebnisse auf dem Weltmarkt.

"Hubarbeitsbühnen sind eine Zukunftsbranche mit einem enormen Entwicklungspotenzial. XCMG muss daher die Chancen dieser Entwicklung nutzen, um einen milliardenschweren Industriesektor aufzubauen und ein absoluter Marktführer in diesem Bereich zu werden", sagte Wang Min, Chairman und CEO von XCMG.

Anfang dieses Jahres haben 6 Einheiten der XGS28-Hubarbeitsbühnen das Projekt zur Instandhaltung der peripheren Stahlkonstruktion im Olympiastadion Bird's Nest, in dem die Eröffnungs- und Abschlusszeremonie der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking stattfinden werden, in 30 Tagen abgeschlossen.

Die Hubarbeitsbühne XGS28 ist ein Sternmodell mit einer maximalen Arbeitshöhe von 28,2 m, einer maximalen Nutzlast von 340 kg und einer maximalen Steigfähigkeit von 45 Prozent. Er besteht aus drei Abschnitten mit Teleskoparmen und einem Turmarm-Mechanismus sowie einem kleinen Fly-Jib mit einem großen Arbeitsbereich. Die duale Nutzlaststeuerung kann den Arbeitsbereich in Abhängigkeit von der Nutzlast anpassen und erfüllt so unterschiedliche Ladeanforderungen. Das Modell ist eine ideale Wahl für Gebäude, Brücken, Stahlkonstruktionen und den Stadionbau.

Zu den Top-Hubarbeitsbühnenprodukten von XCMG gehört auch die XGS22, ein Modell, das sich für Konstruktionen mit großen Lasten in großen Arbeitshöhen eignet. Der XGS34 hat den größten Arbeitsbereich unter den Produkten der gleichen Klasse, und der XGS58, der einen Arbeitshöhenbereich von 22 m bis 58 m abdeckt, eignet sich für Projekte in großer Höhe.

Mit der Inbetriebnahme einer neuen Fertigungsbasis für Brandschutzausrüstung im Dezember 2019 wurde eine neue Generation von Hubarbeitsbühnen der XG-Serie vorgestellt. XCMG verfügt nun über ein Produktportfolio von mehr als 40 Hubarbeitsbühnenmodellen, darunter Gabelstapler, Kurbelarm- und Geradarmtypen.

